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AKP, iktidarını sürdürmek için seçim dışı yollara sapıyor, milletvekili ve belediye başkanları transfer ediyor, seçimde kazanamadığı belediyeleri, yargı yoluyla rakiplerinin elinden alıyor.

Peki, bu devran böyle devam edebilir mi?

Hem toplum, hem de siyaset bilimciler “Taşıma suyla değirmen dönmez” diyorlar.

AKP, 24 yıldır iktidarda... Diyelim ki, iktidarını bir 24 yıl daha sürdürdü.

Ne yapacak? Türkiye’de bozulan dengeleri, krize giren ekonomiyi, ipini koparan fiyatları, halkın fukaralığını düzeltebilecek mi?

İktidarın görevde olduğu 24 yıldan beri ekonomideki yapısal sorunları çözemediğini belirten Zafer Partisi lideri Ümir Özdağ “AK Parti bundan sonraki seçimi kazansa nasıl çözecek problemleri? 24 senede Türkiye’yi getirdikleri yer ortada... Nasıl şimdi ortaya çıkıp milletten tekrar ‘Biz bu sorunları çözeriz’ diye yetki isteyecekler? Ey Ak Partililer! Siz bu sorunları çözemezsiniz. Çünkü bu sorunların nedeni sizsiniz!” diyerek olumsuz bir tablo çizdi...

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Tasarruf yapılmadığı için bütçe hep açık veriyor, hazinede para kalmayınca iktidar ne yapıyor?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışında kapı kapı dolaşıp bankerlerden “borç para” arıyor. Londra’daki tefecilerden yüksek faizle bulduğu paralar, “aspirin tedavisi” gibi kısa bir süre baş ağrımızı geçiriyor ama, sonra yine para kalmıyor.

O zaman millete yükleniyorlar!

Gelsin yeni vergiler, yeni zamlar...

Ülkedeki toplam verginin yüzde 65 -70’e yakınını KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerle halkımız ödüyor.

Cep telefonu, otomobil, elektronik cihazlar, alkollü içkiler ve tütün ürünlerinin hepsinde “Çok ağır, çok aşırı vergiler” var!

En son örnek iPhone cep telefonları...

Apple firması ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo’yu tanıttı.

Amerika’da 1999 dolar (yaklaşık 97 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak bu telefonların Türkiye’deki fiyatları (hafıza gücüne göre) 246 bin liradan başlayıp 335 bin liraya kadar yükseliyor.

Türkiye’de vergiler nedeniyle yükselen fiyatla, Amerika’da 3 tane iPhone alınabilir.

Ulusça çok ağır vergiler ödüyoruz da ne oluyor?

Devlet bütçesi hâlâ dikiş tutmuyor, bütçe açığı büyüyor, ekonomi bir türlü düzlüğe çıkamıyor.

Tüm savurganlığın faturası yeni zamlar ve vergiler olarak vatandaşa çıkıyor!

Hasta haliyle hapse girecek!

Nuri Kurtcebe, 78 yaşında, karikatürist ve çizgi romancı... Çok sayıda ödül sahibi... Çağdaşlığı savunan çizgileriyle tanındı.

Facebook’ta 8 yıl önceki paylaşımları mahkemede “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olarak kabul edildi. Kurtcebe “Ben hakaret etmedim sadece eleştirdim. Üstelik Cumhurbaşkanı’nı değil, AKP Genel Başkanı’nı eleştirdim” dedi ama “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten mahkûm edildi!

Hakkında verilen 1 yıl 4 ay 7 günlük cezası kesinleşti, HAPSE GİRECEK...

Sağlık durumu iyi değil. Yüzde 90 engelli, bir gözü görmüyor, solunum yolu hastalıkları için kullanılan “Nebulizatör” desteğiyle nefes alıyor. KOAH hastası ve üstelik KANSER.

Fakat... Bu durumdaki hastaya “Cezaevinde kalabilir” raporu verildi!

Nuri Kurtcebe’nin avukatı Ahmet Ergun Ciritçi “Nuri Bey’in hayatî riski vardır. Cezaevinde kalamaz” diyerek Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurup, Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını ve infazın durdurulmasını talep etti.

Değerli sanatçıyı tanıyan herkes son derece üzgün, sonucu bekliyor.

TEBSESSÜM

Neden sevsin?

Eleştirilen siyasiler genellikle “Basın bizi sevmiyor” diye şikâyet eder. Bu fıkra onlar için...

Kadının biri, dert ortağı olan arkadaşına içini döküyormuş:

“Kocamın hâli çok değişti, artık yüzüme bile bakmıyor. Beni sevmediğine eminim!”

Açık sözlü arkadaşı “Aman canikom” demiş “Adam hem senin yüzüne baksın, hem de seni sevsin, bu mümkün mü?”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayaller ve umutlar biterse hayat da sona ermiş sayılır!