22 Kasım 2026.

Gece saatleri…

Hatta tam saat vereyim: 23.00

Site yönetiminden WhatsApp uygulamasına mesaj düşer.

“UYARI: Uskumruköy Mahallesi Biberoğlu Sitesi çevresinde aslan görülmüştür. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. Şeyda Üst/Uskumruköy Muhtarı.”

Bir mesaj daha, saat 23.03.

Başlık: Muhtardan not

Açıklamada şu yazar: “Millî Park burada, kolluk kuvvetleri burada, belediye başkanımız burada, ben buradayım. Isı duyarlı drone’larla arama çalışmaları devam ediyor. Merak etmeyin sizleri bilgilendireceğim.”

Peki.

Derin uykum arasında tam da ciddiyetinin farkına varamadığım bu mesajla yüzleşmem saat 03.00’ü buldu.

Televizyonun karşısına geçtim.

Evet, aslanın yeri belli olmuştu.

Termal kamerayla görüntülenmişti.

Bizim oralar, yani Sarıyer/ Zekeriyaköy’de domuz sürülerini kenarlarda yemek yerken görebilirsiniz. Hatta benim kuaförün karşısına günde 2 tur gelen bir domuz sürüsü var.

Bolca köpek, kedi…

Marmara Otoyolu yapılırken ortaya çıkan tilkiler…

Bahçenize dadanan kocaman yılanlar, sürüngenler…

Hepsine alışığız.

Fakat kardeşim, aslan nedir yahu?

Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, hayvanın insanlar tarafından yetiştirilmiş olabileceğini söyledi. Hatta “Sanki biri tarafından eğitilmiş, yetiştirilmiş, beslenmiş gibi” dedi. Uskumruköy muhtarına göre de aslan bir evde besleniyordu.

Saatler ilerledikçe aslanı bulacağımıza, bulduğumuz yeri de kaybettik.

Bizim evin panjurları kapalı.

Ben bu yazıyı yazarken, ormanlık alan ve çevresindeki villaların etrafında aramalar sürüyordu.

Aklıma son yıllarda oligarkların nasıl da Zekeriyaköy’ü mesken tuttuğu geliverdi.

Gözümün önünde Putin’in ayının üzerindeki pozu. (Tabii ki fotoşop/ at yerine ayı monte edilmiş)

Acaba bu aslan, bir oligarkın evinden kaçmış olabilir mi?

Kafamda deli sorular?

Alın bir tanesi daha…

Daha yeni bir haber, hatırlarsınız.

Ankara’da bir düğünde alışılmışın dışında bir hediye geleneği yaşanmıştı. Buğra Yalçın’ın arkadaşları, altın takmak yerine damada egzotik hayvanlar hediye etmişti. Çocukluğundan beri farklı canlılara ilgi duyan ve zamanla egzotik hayvan bakımını hobi haline getiren Yalçın, düğününde sopa böceği, yeşil iguana, uromastyx ve Peter's banded skink gibi canlılarla karşılaşmıştı.

Yani tuhaf insanlar var.

Düğünde altın yerine iguana takılan bir dünyada, aslanın evden kaçması da pekala mümkün olabilir.

Ama belki de gerçeğe en yakın ihtimal, bizim onlara herhangi bir yaşam alanı bırakmayışımızdır.