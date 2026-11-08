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Yürek yaralayıcı haberler bunlar...

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın kendisi için özel olarak inşa edilen, 250 metrekare kapalı alanı ve 500 metrekare bahçesi olan, iki katlı, deniz manzaralı, tam donanımlı villaya (Devlet Bahçeli’nin ifadesine göre villa değil konuta) yerleştiği haberi vatandaşları çok üzdü.

Mesajlar acı, hüzün verici sözlerle dolu. Cümleler farklı ama birbirine benzeyen ifadeler mealen şöyle:

“Önce idam dediler... Sonra müebbet hapse çevirdiler... Yıllar sonra ‘Kurucu önder’ ilan ettiler. En sonunda İmralı’da deniz manzaralı bir villaya yerleştirdiler. Peki, terör olaylarında kaybettiğimiz vatan evlâtları ne olacak? Canlarını boşuna mı feda ettiler? Vahşice katledilen 50 bine yakın kurbanın hesabı sorulmayacak mı?”

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Mesajlar hemen her kesimden geliyor.

Nereden nereye?

Bugün iktidarın ortağı olan Devlet Bahçeli, muhalefette olduğu günlerde meydanlarda ip atarak Öcalan’ın idam edilmesini istiyordu.

Sonra ne olduysa oldu, terörist başını “Kurucu önder” ilan etti.

İpten dönen ve ömür boyu hapse mahkûm edilen terörist başı şimdi muteber (!) bir kişi muamelesi görüyor. Kendisine “Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu Üyesi” statüsü verildi. Bu statü ile “Koordinatör” görevi yapacak!

Artık çalışmalarını konutunda sürdürecek olan Öcalan konuklarını orada ağırlayacak ve paşa paşa yaşayacak.

Bir süre önce gazetelerde ve sosyal medyada yayınlanan bir şehit anasının hazin feryadı hâlâ kulaklarda... Bağrı yanık anne “Terörist başı villada, benim oğlum iki metre toprağın altında...” diye göz yaşı döküyordu.

“Terörsüz Türkiye” gibi kimsenin itiraz edemeyeceği bir sloganla teröristlere af getirilmesinin toplumda derin izler bırakacağı ve hiç unutulmayacağı kesin!

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Diyecekler ki; “Öcalan’a af yok, sadece villada oturacak, çalışmalarını oradan sürdürecek.”

Peki, bu nedir?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Öcalan artık mahkûm değil” diyor ve bunu şöyle izah ediyor:

“Öcalan artık bir ‘Komisyon üyesi’ olarak mahkûm değil. Çünkü yasa gereği mahkûmlara komisyon üyeliği gibi bir statü verilemez. Mahkûm olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Bu villa, onun için aynı zamanda bir çalışma ortamı olarak tasarlanmış. Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar.”

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Ümit Özdağ’ın görüşünü destekleyen bir çıkış İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’dan geldi.

Öcalan’ın kendisi için inşa edilen villaya yerleşmesini yargıya taşıyan Olgun, bunun yasalara aykırı olduğunu belirterek “Mahkûmun cezasını nasıl infaz edileceği kanunda belli. Bunun dışında herhangi bir kişi, makam-mevki, bu şartları değiştirme yetkisine sahip değildir. Buna izin veren, binayı yapan, yapımına onay veren kamu görevlileri hakkında şikâyette bulunduk” dedi.

Öcalan’ın İmralı’daki villası kolay kolay gündemden düşmeyecek. Ona bu imkânı sağlayanların yasalara göre suç işlediği iddia ediliyor.

Geçecek mi, geçmeyecek mi?

Tarkan’ın “Geççek” şarkısı bizim Temel’in diline dolanmış fakat farklı bir şekilde...

Her şeyin geçeceğini belirten Temel şöyle diyor:

“Atatürk düşmanlığı geççek, gericilik bitçek...”

“Cumhuriyet düşmanlığı geççek, yolsuzluklar bitçek.”

“Vurgunlar geççek, soygunlar bitçek.”

“Magandalık geççek, kadın cinayetleri bitçek.”

“Bu dönem geççek, yoksulluk bitçek.”

Temel’i dinleyen Dursun “Bu sözlere fena halde kızan yandaş troller var” deyince Temel:

“Neden kızıyorlar?” diyor “Onlar da ‘Bu kötülükler geçmicek’ diye bir şarkı yapsınlar!”

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