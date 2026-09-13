PKK terör örgütünü kurmak, yönetmek, devletin hâkimiyeti altındaki toprakları ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak ve VATANA İHANET suçlamasından Abdullah Öcalan 29 Haziran 1999’da idam cezasına mahkum edildi. 3 Ekim 2002’de idam cezası kaldırıldı, cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürüldü. Hükümlü Abdullah Öcalan cezasının infazını İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çekiyor. İmralı’da kendisi için inşa edildiği ya da tahsis edildiği ifade edilen bahçeli bir eve “statü” verildikten sonra taşınacağı gündeme getirildi. Öcalan; halen bazı görüşmeleri yine bu evde yapıyor. Öcalan için özel konut yapıldığını MHP lideri Devlet Bahçeli açıkladı. Hemen ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İmralı’da yeni binalar yapılmış olabileceğini, ancak Öcalan’a özel bir konut inşa edilmediğini” söyledi. AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da Öcalan için konut yapıldığını daha önce bildiğini belirtti ve konutun özelliği ile ilgili ayrıntılı bilgileri sosyal medyada paylaştı. YASALARIMIZA GÖRE MÜMKÜN DEĞİL Abdullah Öcalan’ın Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden çok, İmralı Adası’nda kendisi için inşa edildiği söylenen ancak yetkili makamlarca doğrulanmayan önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan, mesken konforuna sahip, içinde normal hayatın akışına uygun şekilde yaşayabileceği bir evde tutulmak istenmesi yürürlükteki yasalarımıza göre mümkün değil. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Emekli Tuğgeneral, hukukçu Ali Demir, “Neden mümkün olamayacağını” şöyle anlattı: “Anayasa Mahkemesi’nin 22/09/2021 tarih ve Esas No: 2017/17, Karar No: 2021/59 sayılı kararında yasadaki ‘Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları’ tanımlanmış; ‘Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir’ kuralı bulunuyor. BİREYSEL BAŞVURU KARARI Aynı doğrultuda Anayasa Mahkemesi’nin 19/11/2014 tarih ve Bireysel Başvuru No: 2013/3550 sayılı kararında da ‘Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde mahkûm olanların cezalarının yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir’ hükmü yinelenmiş. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazında ziyaret ve temas usulleri yasada emredici olarak kurgulanmış. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 16/06/2014 tarih ve Esas No: 2014/2033, Karar No: 2014/3529 sayılı kararında, infazın “Hakkaniyete uygun ve tutarlı bir şekilde” yürütülmesi gereğine işaret edilmiş; 25. madde uyarınca, ziyaretlerin ‘On beş günlük aralıklarla ve ziyaret gününde bir saati geçmemek üzere’ yapılabileceği aktarılmış. HAYAT BOYU CEZA Anayasa Mahkemesi’nin 15/06/2021 tarih ve Bireysel Başvuru No: 2018/16243 sayılı kararında; Türkiye’de hangi fiillerin suç sayıldığı, bu suçlara verilecek ceza ve güvenlik tedbirlerini düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 47. maddesine göre “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, hükümlünün hayatı boyunca devam edeceği, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir” kuralını içeriyor. Mahkumun “Günde bir saat açık havaya çıkma” ile “On beş günlük aralıklarla ziyaretçi kabul edilebilmesi” esaslarını kaydetmiş.” Hukukçu, emekli Tuğgeneral Ali Demir, Öcalan’la ilgili gelişmeyi şöyle yorumladı: “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü Abdullah Öcalan’ın İmralı’da kendisi için inşa edilen ya da tahsis edilen veya edilecek özel bir konuta nakledildiğine veya ziyaretçi kısıtlamalarının esnetildiğine dair somut olay ve olguları konu alan doğrudan bir yargı kararı ya da tespiti bulunmuyor. Hakkındaki ölüm cezası, 2002 yılında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen bebek katili Öcalan’ın, Terörle Mücadele Kanunu’nun 17. madde son fıkrası ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. madde 16. fıkrası açık düzenlemeleri uyarınca, koşullu salıvermeden yararlanamayacağı ve infazının ölünceye kadar cezaevinde gerçekleştirileceğinin kanuni dayanağı sabittir.” EMREDİCİ HÜKÜMLER Terörist başının cezasının infazının yasalar uyarınca yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda, tek kişilik veya üç kişilik oda sisteminde, sıkı güvenlik engelleri ve tecrit esasları dahilinde gerçekleştirilmesi emredici nitelikte. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz rejimine göre hükümlünün ziyaretleri, yasaya göre 15 gün arayla görüş günü bir saati aşmayacak şekilde “eş, altsoy, üstsoy, kardeş ve vasi” statüsündeki kişilerle sınırlandırılmış. Anlaşılıyor ki kanunda olsa bile, bu hükümler dikkate alınmıyor. Öcalan’ın artık tek beklentisi statü. Bakalım, Devlet Bey’in bu önerisi yerine getirilecek mi? Yoksa, AKP tarafından “Bu durum bize oy kaybettirir” denilip statü verilmez mi? Orada Öcalan için bir konut yapıldığı doğru. Ama bu da açıklanmayacaklar arasında olduğu anlaşılıyor.