Vedat Muriqi geçen sezon İspanya’da attığı 23 golle gol krallığında Mbappe’nin arkasında ikinci sırada yer almıştı. Dzeko’nun ayrılığı sonrasında forvet bölgesi ile orta alan arasında koordinasyon eksik kaldı. Gelen santrforlar o bölgedeki pas trafiğinde etkin olamadılar. Vedat Muriqi şimdilik bu boşluğu doldurmuş gözüküyor. Fenerbahçe ilk yarı boyunca 20 kez rakip ceza sahasına girip gol pozisyonları yakalamasına rağmen farkı artıramadı. Solda Brown ve Oğuz uyumu çok iyi iş yaptı. Greenwood’un şut denemeleri vardı ancak maç içinde biraz yorgun gözüktü. İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal’ın kendisine verdiği şansları daha iyi kullanmak zorunda. Dün akşam biraz kıpırdadı. Oğuz’a attığı pas ile ikinci golü hazırladı. Oğuz, gol vuruşunun dışında ilk golde verdiği pas ve Lyon maçındaki performansı ile ‘formayı kolay kolay bırakmam’ mesajı verdi. Fenerbahçe oyunda tempoyu istediği gibi yönetti. Samsunspor geçen sezonlardaki güçlü oyunundan çok uzak gözüküyor. Orta alan ve hücum arasında koordineli değiller. Ayrıca takım savunmaları da oturmamış durumda. Lyon maçının yoğun temposuna rağmen Fenerbahçe, zorlu geçeceği düşünülen bu deplasmanı çok kolay geçti.