Paraguay, Brezilya ve Arjantin gibi klas takımlarla çok maç yaptığı için büyük karşılaşmalara genetik olarak daha hazır bir takım olarak ABD’yi zorlar ve puan alabilir düşüncesi bende ağır basıyordu. ABD ise hazırlık maçlarının ümit vermeyen takımıydı. Biz yenmiştik, İsviçre farklı kazanmıştı onlara karşı... Kupanın havası her zaman yanıltır düşüncesi yine kendini gösterdi. Kanat organizasyonları ve dikine çabuk ataklarla ABD devreyi 3-0 önde kapatırken, Paraguay sahadan silindi. Balogun, Pulisic ve Richards takımın öne çıkan isimleriydi. Maçın ikinci yarısında ABD’yi tempoyu istediği şekilde ayarlayan bir ev sahibi gibi izledik. Maçın sonucuna göre Paraguay havlu attı, “Biz rahat kazanırız” düşüncesine kapılmamak bence çok önemli... Onlar, bizim maça kendileri adına final oynayacak gibi hazırlanacaklar. Umarım çok zayıf görünen kanat savunmalarına bir formül üretemezler. Enciso’yu iyi kontrol edersek, savunmada büyük sıkıntı yaşamayız. ABD’ye karşı oynarken de tempoyu mutlaka bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Geniş alan bulduklarında çabuk oynamayı başaran bir rakip. Montella’nın bu iki takımı iyi analiz ettiğini tahmin ediyorum. Dünya Kupası’nda en önemli şifre, oyunda sakin kalabilmek. Bunu mutlaka başarmalıyız.