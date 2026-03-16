Derbi kaybetmenin iki sonucu vardır. Birincisi; hemen kendine gelip, sonraki maçta iyi oyun sergilemek ve buna bağlı olarak seri galibiyetlerle yola devam etmek. İkincisi ise hâlâ o kaybedilen maçta kalıp, moral bozukluğunu devam ettirip, kötü futbol oynamak. Ankara'da ikinci sonucu seyrediyorduk. Beşiktaş, Koita’nın erken gördüğü kırmızı karttan sonra 10 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında ilk yarı bir tane bile tehlike oluşturamadı.

Süper Lig'in en sıkıcı 45 dakikaları arasında bu maç, birinciliği başkasına kaptırmazdı görüntü olarak. Santrfor Oh, sahadan silinmişti. Olaitan kötü, Cerny yine etkisizdi.

Beşiktaş ikinci devre biraz kıpırdamaya başladı. Oh, toplara gidiyordu. Olaitan, ilk devreye oranla çok daha istekliydi. Beşiktaş, kanatları daha iyi kullanıyordu. Bunun sonucunda Olaitan golü atmıştı.

Orkun Kökçü dün akşam süper bir serbest vuruş golü yaşattı futbolseverlere. Yarım korner olarak yer alan bölgeden topa nefis vurmuştu Orkun. Fark daha da artabilirdi ama Beşiktaş frene basmıştı. İkinci devre hücum yapmayı aklına getiren Sergen Yalçın'ın oyuncuları, böylece geçen haftaki derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerlerinden atmış oldular.