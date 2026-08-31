Dakika 84. İki takımın topla oynama oranlarında 57’ye 43 Samsun önde. Skorda Fenerbahçe 2-0 önde. Bu ne demek? Çok fazla topla oynarsan kendini tatmin edersin. Tabiri caizse buna futbolda ‘harbiye yurttan sesler’ derler. Boşuna pas yapıyorsun. Fenerbahçe bu yıl öncelikle bir şeyi iyi yapıyor. Neyi? Defans bölümünden çok çabuk orta alana çıkıyor. Topla fazla oynamıyorlar. Birbirleriyle paslaşırken ve boş alana çıkarken iyi işler yapıyorlar ve oynadıkları futboldan zevk alıyorlar. Bu net gözüküyor. Sakatlar da iyi olduğu zaman Fenerbahçe daha iyi olacaktır. Oğuz böyle olduğu müddetçe Kerem bu takıma giremez. Oğuz ile Archie Brown çok iyi anlaşıyorlar. Sol taraf çok iyi iş yaptı ama sağ taraf aynı işi yapamadı. Greenwood dün akşam durgundu. Belki de oraya fazla top gelmedi, ondan. Vedat Muriqi oynadığı müddetçe iyi işler yaptı. Yeni alınan Lukaku’nun şöyle bir 8-10 kilo vermesi gerekiyor. Sağından soluna dönerken ilkbahardan sonbahara geçiyor, yani mevsimler geçiyor. Kaliteli, iyi oyuncuydu ama sonunda ‘du’ var. Fenerbahçe hareketli oynuyor. Göze hoş gelen bir oyun şekli var. Galatasaray gibi ağır oynamıyor. Şöyle bir düşünüyorum: Osimhen bu Fenerbahçe’de oynasa ligin hali ne olur? Hemen açık cevap vereyim: Açık ara şampiyon olurlar. Hakem için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hacıosmanoğlu’ndan torpilli bir arkadaş. Vasat bir hakem tipi. 10 üzerinden 7’lik maç yönetme şansı az. Dün gece kartlık pozisyonları es geçti. Faul olmayanlara faul verdi. Bazı faulleri vermedi. Dedim ya ona çok fazla yüklenmemek lazım. Çünkü kapasitesi o kadar. Not: Fenerbahçe formasıyla Samsun kalecisinin forma renkleri birbirine çok yakın. Belki ayrı ayrı gördüğünüz zaman fark edebilirsiniz ama bir karambolde hakem olarak karambole gidersiniz. Bunlar ince işler ama sonunda adamı şişler