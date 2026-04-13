Şampiyonluk yarışında ne kadar deneyimli olursanız olun son haftalar yaklaştıkça stres artar. Tıklım tıklım dolu tribünler ve büyük taraftar desteğine rağmen Galatasaray, Kocaelispor’u bunaltamadı. Kocaelispor, topu Galatasaray’a bırakarak çok adamla kendi yarı sahasındaydı. Defans ile orta saha arasında boşluk arayan Galatasaray, uzun süre pozisyon bulamazken, kaleye uzak mesafelerden şut arayışları ile şansını deniyordu.

45 dakikada 3 isabetli şut girişimi lider adına çok iyi bir gösterge değildi. Sane maça fena başlamamıştı. Jakobs’un iyi hazırladığı pozisyonda kafayı vurunca Galatasaray’ın beklediği gol gelmişti. Golden sonra oyunun kontrolünü tamamen alan Galatasaray, baskıyı da artırdı.

İkinci yarıda oyun yine durgundu. Boey, çok sık atağa çıkma özelliğini bu maç gösteremedi. Sallai çok çalışan fakat üretemeyen bir görüntü veriyordu. Lang ve Singo oyuna girerken, Okan Buruk’un düşüncesi tempoyu yükseltmekti. Kocaelispor cesur ataklara başlamıştı. Can Keleş’in hazırladığı pozisyonda top, Petkovic’in akıllı vuruşu ile ağlara giderken, Galatasaray şoka girmişti. Ev sahibinde Yunus ve Lemina da oyundaydı.

Son çare İcardi’ydi. Agyei’nin son dakikalardaki şutu direkten dönmese maçı kaybedebilirdi Galatasaray. Şampiyonluk yolunda kazanamamak büyük darbe oldu kuşkusuz.