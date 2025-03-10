Galatasaray takımı, bu maç öncesi olağanüstü durum ilan edip, kampa girmiş, dış dünyaya bütün kapılarını kapatmıştı. Konsantrasyon ilkesi ve tek amaç olan kazanmak üzerinde birleşilmişti. Hava böyle yansıtıldı dışarıya. Oldu mu peki? Bence hayır...

Galatasaray hızlı oynayıp, pres yaptığında farkını gösteriyordu. Tam tersi oldu Alanya’da. Galatasaray yavaş oynuyordu. Alanyaspor çok oyuncu ile kendi yarı sahasındaydı. Osimhen’in ilk yarı boyunca hareket alanı daraltılmıştı. Morata ve Barış’a çok yakın oynuyordu Alanyasporlu oyuncular. Torreria, Lemina ve Sara orta alan organizasyonunda ilk devre silik kaldılar. Vilhena’nın attığı gol öncesinde Muslera, yan topu uzaklaştıramadı ve başının üstüne gelen sert şutu tek el ile çıkarmak isteyince topu ağlarında gördü. Temposuz oyun büyük kayıp Galatasaray için...

2. yarıda beraberlik golü erken gelmişti. Bu kez kaleci Ertuğrul, Barış’ın şutunu iyi karşılayamadı. Yaptığı müdahale son çareydi ama Aliti’ye çarpan top ağlara gitmişti.

Yunus’un oyuna alınması oyuna dinamizm getirmesi içindi. Morata ve Osimhen düşüncesi çok olumlu değil. Morata gol pozisyonlarının oluştuğu yerlerde etkili bir oyuncu. Pas trafiği içinde bekleneni dün akşam veremedi. Osimhen’in markajdan kurtulup, kafayı vurması ile Galatasaray geri dönmüştü. Bu golü hazırlayan Barış’ın ortası tam adrese teslimdi. Gol sonrası oyuna hükmetmeye başlamıştı Galatasaray. Orta alan kendine gelmiş, takımın isabetli pas yüzdesi yükselmişti. İlk yarıdaki durgunluk sona ermiş gibiydi.

Şöyle bir gerçek var; Galatasaray baskı yapan, temaslı oyunu seven ve şut sayısı yüksek bir takımdı. Acilen fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor Okan Buruk’un. Bu oyun anlayışı ile seri galibiyetler gelmişti.

Kontrollü oyun isteği, statik bir anlayışa dönüşüyor. Artık puan kaybetmenin nelere mal olacağını oyuncular ve Okan Buruk çok iyi biliyor bence..