Yıldızlar topluluğu olan Galatasaray’ın böyle bir zeminde oynaması normal değil. Osimhen’in diz sakatlığında en büyük sorumlu kuşkusuz bu zemindi. Transfere milyonlarca Euro harcamışsınız ama daha ligin ilk yarısı bitmeden zeminin işi bitiyor, yazık!

Leao’nun oyun stilinin başarılı olacağı boşluklar vardı. Amed, onu iyi kontrol edemeyince Leao hem gol attı hem de defansı çok yıprattı. Galatasaray tempoyu yükseltmek istemediği dakikalarda zaman zaman kalesinde baskı hissetti. İlk yarı biterken Batrakov’un çevirdiği yan topu kaleci Lafont kendi ağlarına gönderince ibre tamamen Galatasaray’a döndü.

İlk devre Sanchez ve Jakobs uyumu çok iyiydi. Torreira, gösterdiği performansla ilk yarının yıldızı oldu. 2-0 geriye düşen konuk takım mecburen gole kavuşmak için risk alacaktı. Galatasaray rakibin üstüne gelmek istediği anlayışta mutlaka kaptığı toplarla tehlike yaratacaktı.

Batrakov yine sahneye çıktı. Şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitmişti. Saba’nın nefis serbest vuruş golü farkı ikiye indirdi. Ardından Orban’ın kafa golü maça heyecan getirdi. Leao’nun devre başında sakatlanıp çıkması kanat forvet bölgesi için iyi olmamıştı. Sane ve Sara değişiklikleri daha erken gelebilirdi. Barış Alper maçın genelinde çok çalıştı. Diri ve tempoluydu. Attığı kafa golüyle takımını çok rahatlatmıştı. Maç tam bitti derken Sor, takımını umutlandırdı ama süre kısıtlıydı. Galatasaray, Stuttgart galibiyetinden sonra bu zorlu mücadeleyi de kazanmayı bildi.