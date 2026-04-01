Eskişehir’de 25 yıl aralıksız olarak Belediye Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra Yılmaz Büyükerşen son seçimde aday olmadı ve yakın çalışma arkadaşı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ayşe Hanım, belediyedeki önceki görevi nedeniyle hemen her çalışmanın içinde yer aldığından yabancılık çekmedi. Eskişehir’e Avrupai bir kent görünümü kazandıran, turizm merkezine dönüştüren Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in çalışmalarını Ünlüce de daha ileriye taşımanın çabası içinde.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 88 yaşında. Heykeller yapmaya devam ediyor. Atatürk’ün hasır sandalyede otururken çekilen fotoğrafının aynısının heykelini yaptı. Bunu Anıtkabir müzesine göndermek istedi. Bakın şu işe, Anıtkabir yetkilileri heykeli getirmek için tenteli bir kamyonet gönderdi. 40 dereceyi bulan sıcakta, balmumu akmaya başladı. Yılmaz Hoca’nın büyük emeği ve kıymetli eseri Anıtkabir yetkilileri tarafından bozulmuş halde Eskişehir’e gönderildi.

ÖZGÜR BEY DE ÇOK BEĞENİR

Önce, Atatürk heykelini yeniden yapmaya karar verdi. Ancak, bazı yetkililerin tutumu Hocanın çalışma hevesini kırdı ve Atatürk’ün eriyen heykelini yapmak içinden gelmedi. Uluslararası nitelik kazanan “Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi”nde bazı siyasi partilerin liderlerinin de heykeli bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in heykelini yaptı ve bu hafta içinde heykel müzenin liderler bölümüne konulacak.

Yılmaz Hoca’ya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışmalarını nasıl bulduğunu sordum. Büyükerşen, “Özgür Bey, çok yoğun bir tempoyla çalışıyor. Bu tempoya herkes dayanamaz. Enerjisine hayranım. Batı ülkelerinde liderlerin bu kadar yoğun bir temposu yok. Bizde ise her gün yeni bir gündem yaratılıyor” dedi.

Büyükerşen, Özel’in heykelini çok beğendiğini, adeta canlı gibi durduğunu belirtti. Özel, heykelini henüz görmedi. Büyükerşen, bu hafta içinde heykeli atölyeden çıkarıp müzeye yerleştirecek. Özel, müzeyi ziyaret ettiğinde ancak heykelini görebilecek. Yılmaz Hoca, Özgür Bey’in, heykeli çok beğeneceği görüşünde.

Büyükerşen’in başkanlık döneminde işleri yoğundu. Şimdi neler yaptığını sorduğumda yanıtı şöyle oldu:

“Hani bir türkü var, ‘Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi/ kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni.’ İşte bu sözler benim durumumu çok iyi ifade ediyor. Hakikaten şimdi belediyecilik olarak Türkiye’de neler yapılmalı, yerel yönetimlerde, genel yönetimlerde neler olması gerektiğini gökyüzüne çıkıp, aşağıdaki halimize bakıyorum.

BAŞKANLARIN TUTUKLANMASI YAKIŞMIYOR

Gökyüzünden baktığımda genel olarak Türkiye’de demokrasi konusunda eksikler var. Örneğin 20 CHP’li belediye başkanı tutuklu. Türkiye’ye yakışmıyor. Demokrasi kavramını tam olarak beceremediğimizi gösteriyor. Demokrasi sadece seçim değildir ama biz hâlâ onu sadece sandık olarak görüyoruz. ‘Demokrasi, demokrasi’ diyoruz ama demokrasiyi hâlâ öğrenemedik. Sadece sandık koymayı demokrasi sanıyoruz.

SİYASİ EĞİTİM ŞART

Cumhuriyetin ilk dönemlerinden sonra çok partili hayata biraz acele geçildi. Belki daha geç geçilseydi daha farklı olurdu. Siyasete girecek kişilerin belli bir eğitimden geçmesi lazım. Demokrasi, siyaset, tarih gibi konularda bilgisi olmayan kişiler aday olmamalı.”

Yılmaz Hoca, Allah sağlık versin, 88 yaşında. “Kendimi zihnen genç hissediyorum” diyor. Haberler dışında genelde TRT-2’deki programları izliyor ve eski RTÜK Üyesi olarak yayınlara eleştirel gözle bakıyor. Yayınlarda taraflılık olduğunu düşünüyor.

Türkiye’nin gidişatı konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Büyükerşen, “Etrafımız ateş çemberi. Birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Yerel yönetimlerde de reform şart. Kaynakların doğru dağıtılmalı, bazı görevler yerel yönetimlere devredilmeli. Ama günümüzde bunun konuşulmasından bile çekiniliyor” diyor.

Büyükerşen’e heykel yapmaya devam edip etmeyeceğini sorduğumda, “Vakit bulursam yapacağım” diyor ve balmumu müzesinin büyük ilgi görmesinden de mutlu olduğunu sözlerine ekliyor.