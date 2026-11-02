Yoğun futbol gündeminin arasında Alanya’da Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası düzenlendi. Türkiye’nin büyük organizasyonlardaki başarısı hepimizin malumu. 1 hafta boyunca Alanya’da 5 kıtadan 31 ülke, 32’si erkek 16’sı kadın olmak üzere 48 takım ve 535 futbolcu katıldı. 1 haftada tam 120 maç oynandı. 180 ülkede yapılan canlı yayınlar, arka planda görünmeyen gizli kahramanlarıyla çok başarılı bir turnuva geride kaldı.

Saha dışındaki büyük organizasyonun yanında saha içinde de müthiş bir mücadele izledik. Erkeklerde Amal Mogador finalde Sportivo Luqueño’yu 11-8 yenerek kupayı Fas’a götürdü. Kadınlarda Rayo Barcelona, São Pedro’yu uzatmalarda 4-3 geçerek şampiyon oldu.

Bizim için asıl hikâye ise ev sahibinin yazdığı hikâyeydi. Serenity Alanya Belediyespor, turnuvayı dünya 6.’sı olarak tamamladı. Bu sonuç, Türkiye’nin plaj futbolu tarihindeki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti. Alanya ekibi, 5.lik maçında BSC Yurkas’a son dakikada bulunan golle 7-6 yenilse de dünyanın en iyi altı takımı arasına girdi. Llorenç’in üst üste iki maçta yaptığı hat-trick’ler de turnuvanın akıllarda kalan görüntüleri arasındaydı.

En çok dikkat çeken konulardan biri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun turnuvada neredeyse hiç görünmemesi oldu.

Plaj futbolu Türkiye’de Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı. Buna rağmen ülkemizde düzenlenen, 31 ülkenin geldiği ve Türk plaj futbolunun tarihi başarısına sahne olan bir organizasyonda federasyonun üst düzey yöneticilerini göremedik. Ne açılışta ne de final gününde bir temsil vardı. TFF sadece internet sitesinde haber ve fotoğraf paylaşımı yaparak turnuvayı geçiştirdi.

Alanya sınavını hem organizasyonda hem de sahada verdi. Dünya bu başarıyı izledi. Keşke onu izleyenler arasında, en yakından izlemesi gerekenler de olsaydı.