Arroyo’nun takımla başladığı ilk maçtı. Tabii ki gözler onun üstündeydi. Rafa Silva ve Masuaku’nun pas organizasyonu sonrası pozisyonu hissederek yaptığı koşu sonrası Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Arroyo çok genç olmasına rağmen oyun içinde sakin kalabiliyor, artılarından birisi de olgun hareketleri... Savunma desteği önemli. Uyum süreci devam ediyor. Hemen mükemmel seviyeye gelmesini beklemek çok acelecilik olur.

Beşiktaş, bloklar arası bağlantı ve pas oyununda iyi gelişim gösteriyor. Mesafelerin kısalması, oyuncuların fizik olarak çabuk yıpranmasını engellemiş gibi... Savunma arkasına atılan toplarla hücum arayışları olumlu. Emirhan, ilk devre Uduokhai ile birlikte çok iyi koordine oldu. Joao Mario çıkışını devam ettiriyor. Masuaku, yine çıkışları ve oyun iştahı ile dikkatleri üzerine topladı. Semih ceza sahasında topla buluşursa etkili olabiliyor. Oyunun bütünlüğüne daha fazla katkı sunması şart. Mesela pas trafiğinde ikinci yarı az da olsa bu anlayışta başarılı oldu. Mustafa’da tam santrfor fiziği var. Bu avantajını biraz daha iyi kullandığında asist ve gol sayısını artırabilir.

Beşiktaş, oyunu kontrol altında tutmak isterken gol yedi. Milosevic’in kafa golünde savunmanın ortası topu iyi karşılayamamıştı. İlk yarıda oyunun ritmi ve temposunu iyi ayarlayan Beşiktaş, bu anlayışını düşürünce üretemeyen takım konumuna döndü. Böyle anlarda Rafa Silva gibi ekstra işler yapan bir oyuncunuzun olması büyük avantaj. Yine harika bir gol attı. Şutunda top tavana gitmişti. Beşiktaş’ın kontrollü oyun tercihi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Oyun temposunu düşürünce baskı yermiş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu sezon deplasmanlarda zorlanan ve bazı maçlarda gol atmayı bırakın pozisyona bile giremeyen Beşiktaş, bu stresten kurtulmuş gibi gözüküyor. Kazanma alışkanlığının sürmesi çok önemli.