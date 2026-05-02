Üstünde Beşiktaş forması ile maça başlıyorsan, yedek oyuncu olarak düşünülsen bile sonuna kadar o formanın hakkını vermelisin. 25 dakika çok iyi bir oyun izledik rotasyonlu kadrodan.

Önce Djalo, sonra da Jota'nın kazandırdığı penaltıda Asllani'nin attığı goller ile 2-0 öne geçmişti Beşiktaş ilk yarıda.

Cengiz elinden geleni yapıyordu. Samsunspor maçındaki bitik görüntüsünden biraz kurtulmuş gibiydi.

"Jota daha çok şans bulsa iyi işler yapabilir miydi?" diye sormadan edemiyorum. Defans dengesini bozan ve süratini iyi kullanan Jota, sanki çok az yer buldu kadroda. Bana öyle geliyor.

Mustafa kendisine verilen oynama imkanlarını daha iyi kullanmalı.

İkinci yarıda Beşiktaş savunmasının arkasına atılan toplar çok tehlikeli olmaya başlamıştı. Orta saha iyice etkisini kaybedince, Gaziantep’in girdiği gol pozisyonları Ersin’i zor durumda bırakıyordu. Beşiktaş santrforu Mustafa, forvet bölgesinde hiç top tutamadığı için hemen atağa çıkıyordu ev sahibi.

Toure, Oh ve Cerny girince oyunda dengeyi biraz sağlamıştı Beşiktaş. Son bölümlerde artık maçın bir an önce bitmesini bekleyen bir Beşiktaş izledik. Artık hedef, kupadaki Konyaspor maçı.