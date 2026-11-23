Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanı kaliteli ayaklarının farkıyla çıkarmayı başardı. İlk yarıdaki oyuna bakıldığında siyah-beyazlıların karşılaşmayı çok daha rahat kazanabileceği düşünülebilirdi. Ancak Jean-Luc Dompé’nin golünün ardından takıma gereksiz bir panik havası hâkim oldu. Bu panik, savunmada üst üste yapılan hataları beraberinde getirirken Konyaspor’un skoru eşitlemesine de zemin hazırladı.

Beşiktaş’ın savunmada çok ciddi problemleri var. Emmanuel Agbadou ve Tiago Djaló’nun ortaya koyduğu performans, şampiyonluk hedefi olan bir takımın stoperlerinden beklenen seviyenin altında. Siyah-beyazlıların devre arasına kadar en az puan kaybıyla yoluna devam etmesi ve mutlaka lider özelliklere sahip bir stoperi kadrosuna katması gerekiyor. Aksi takdirde Beşiktaş, sezon boyunca bu tür sorunlarla daha sık karşılaşacaktır.

Konyaspor’un Beşiktaş karşılaşmasına kadar ligde yalnızca 6 gol atmış bir takım olduğunu düşünürsek, bu maçta iki gol birden bulabilmesi savunmadaki sorunların ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Beşiktaş savunmasının şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Vincenzo Italiano da devre arasına kadar bu probleme mutlaka bir çözüm bulmak zorunda.

Siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü yakaladıktan sonra oyun disiplininden kopması, rakibin yeniden maça ortak olmasında önemli rol oynadı. İlk yarının sonlarına doğru Jean-Luc Dompé’nin attığı harika gol, Konyaspor’u oyunun içinde tuttu. İkinci yarıda da Beşiktaş’ın yaşadığı düşüş devam edince savunmadaki yerleşim hataları pahalıya mal oldu. 63. dakikada iki savunmacının arasında yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

Beşiktaş’ta beraberlikle birlikte artan stres, 79. dakikada Trossard’ın güzel golüyle yerini yeniden sevince bıraktı. Uzatma dakikalarında Cerny’nin attığı gol ise siyah-beyazlılara derin bir nefes aldırdı.

Sonuç olarak Beşiktaş, Konya’dan üç puanla dönmeyi başardı ancak ortaya koyduğu oyun, özellikle savunma açısından önemli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kaliteli ayaklar maç kazandırabilir ama şampiyonluk hedefleyen bir takımın savunma zaaflarını da en kısa sürede gidermesi gerekiyor.