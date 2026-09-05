Osimhen, Galatasaray’ın her şeyi. Gol atmasının yanı sıra yaptığı presle de rakip savunmaların dengesini bozuyor. İkili mücadelelerde sonuna kadar savaşıyor. Sert hareketlerden çekinmeyen ve tekmeye kafasını uzatan müthiş bir santrfor. Dün akşam yine nefis vurdu ve VAR’ın “Top direğe vurup çizgiyi geçti” uyarısıyla golü resmiyet kazandı. Gelelim yardımcı hakem performanslarına. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmesi lazım yardımcı hakemin. Diğer yardımcı, Barış rakibinin formasını çekerken gözünün önünde olan faule bayrak kaldırıp hakemi uyarmıyor. İşleri zor bu hakemlerin! Osimhen’in kasık sakatlığı uzun sürerse zor maçlar yaşar Galatasaray. Başakşehir’in yıllardır en kuvvetli yönü olan takım savunması çok geriye gitmiş. İlk yarıda fark yiyebilirlerdi. Lemina stoper olarak savunmayı taşıyamaz. Çabuk faul yapıyor ve bire birde kolay çalım yiyor. Abdülkerim yaptığı hatalarla Okan Buruk’u üzmüştür diye tahmin ediyorum. Sallai bir hücum oyuncusu. Devşirilmiş bir defans, her an sizi yakabilir. Yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi. Ağır karar olabilir ama VAR hakemi uyarmaya gerek görmedi. Batrakov iyi başlamaya çalıştı ama sonra kayboldu. İşler kötü giderken Galatasaray, Torreira ile tam bir Barcelona golü attı. Bu golde başlangıç Leao’dan gelmişti. Sanchez’in kendi kalesine attığı gol çabuk gelince maç yine zora girdi. Umut Bozok’un gördüğü kırmızı ile maç yine Galatasaray’a döndü. Sara, son dakikalarda serbest vuruştan kritik bir golle galibiyeti getirmişti.