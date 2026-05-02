Sayın Erdoğan sonunda seçim tarihi için son noktayı koydu ve bu konuda tüm partiye hazır olun talimatını verdi.

Tarih 27 Kasım 2027.

Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için parlamentonun 360 oyu gerekli. Ancak AKP+MHP ittifakının oyları bu sayıya yetmiyor. Bu durumda mutlaka muhalefet desteği gerekli. Şimdi onun çareleri aranıyor ve aranmaya da devam edilecek.



Bu tarihin neye göre belirlendiği açık. 27 Kasım 2027’ye kadar zaman kazanıp, tüm devlet imkanları kullanılarak gerekli ekonomik kaynaklar sağlanacak. Bu kaynaklar sağlandığında uygun zamandan başlayarak ilkin emekli, memur, dul, yetim ve asgari ücretlere, daha sonra sanayi ve esnaf kesimlerine kallavi destekler yapılacak. Ancak Ortadoğu’nun kaynayan kazanının üstüne eklenen Hürmüz Boğazı krizi ülke ekonomisini iyice daraltacak. Ve halkın %70’inin yoksullukla boğuştuğu bu dönemden o tarihe kadar durum nasıl sürdürülecek onun cevabı AKP’de.

Seçim Ekonomisi için kaynak yaratılması hazırlıkları, başta kamu kaynakları, köprüler, otoyollar, MSB’den boşalan askeri alanlar, askeri ve kamu hastaneleri haraç mezat satışa çıkarılıyor. Sadece bunlar yetmeyeceği için iktidar yeni bir takım yasal parasal uygulamalara başvuracaktır. Bu hazırlıklara da başlanıldı.

Değerli Okurlar; Ülke ekonomisinin bu denli darda olduğu böyle bir dönemde, satışlardan elde edilen ve yapılacak yasal yeni ekonomik parasal af karalarının bile seçim tarihi olarak belirledikleri 27 Kasım 2027 tarihine kadar ülkeyi taşıyabilmesi zor görünüyor. Bu tümüyle muhalefeti oyalama taktiği olsa gerek. Baskın seçimin ise 2026 Kasım olma ihtimali yüksek.

Burada tüm sorun, muhalefetin, bu tuzaklar karşısındaki tutumunun ne olacağı. Bakın birkaç gün önce Sayın İlhan Kesici, yapılan önemli bir anket sonucunu açıkladı. Anket ne diyor? Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları hangi parti çözer, çıkan sonuç %35 hiçbiri!

Sayın Kesici bu açıklamayı yaparken dikkat dikkat diyerek kendi partisini uyarmaya çalışıyor. Bu uyarı için teşekkür edileceği yerde Sayın Kesici’ye “vay sen misin” diye kendi partisinden veryansın ediliyor.



Beyler, “Gerçekler ortaya dökülüp tartışılmadığında, siyasette başarı yakalanamaz”

Gerçek ortada!

Yapılan tüm araştırmalarda; bunca yıkım, yoksulluk, pahalılık ve umutsuzluğa rağmen, anketlerde AKP hala %30’larda çıkıyor.

CHP, 4 Mayıs’ta çıkacağı halk buluşmalarında, en öncelikli konu olarak halkın maddi refah seviyesinin, demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin yeniden nasıl tesis edileceğinin çözümleri anlatılmalıdır. Lütfen artık meydan toplantılarında AKP şunu yaptı, bunu yaptı söylemlerini bırakın. Halk bu AKP zulmünün her türlüsünü yaşıyor ve canı yanıyor. Siz, halkın canının yandığı bu konuları nasıl çözeceğinizi, ne gibi reformlar yapacağınızı ve nasıl kaynak yaratacağınızı anlatın. İşte bu anlatılan çözüm önerileri seçmende “GÜVEN” yaratacaktır. Meydanlardaki kalabalıklar sizi yanıltmasın. AKP’nin ülkeyi getirdiği bu durumda, biz mutlaka sandıktan çıkarız diye düşünmek büyük bir yanılgı olur.

Sayın Özgür Özel, sizin daha önceden Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi konusu TBMM’ye geldiğinde ancak 2026 yılı sonu için tarih vermiş ve üstüne basa basa “ Kırmızı çizgimizdir” demiştiniz. Şimdi, ne oldu da kalkıp o kırmızı çizgimizdir dediklerinizi unutup 2027 Ekim diyorsunuz? Ne oldu da kırmızı çizgimizdir deyip sonrada verdiğiniz tarih kararınızı 27 Ekim 2027 olarak değiştiriyorsunuz. Bu çok yanlış bir karardır. Bu yeni tarihli kararınızı seçmeninize anlatamazsınız. Unutmayın siyasette en temel ilke güvendir.

Sayın Özel; Bu satırları kaleme alırken amacımız, tek umudumuz olan CHP’ye zarar vermek olmayıp önünü açmak ve katkıda bulunmaktır. Geçmişte yaşadığımız 2014, 2018 ve 2023’deki yaşadığımız seçim olumsuzluklarını hatırlayıp bir daha (Kılıçdaroğlu) aynı yanlışları yaşamayalım. 27 Ekim diyerek, Sayın Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdüğünüzün farkında değil misiniz? 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak normal bir seçime 5 ay kalmış oluyor. O beş ay beklediğimizde Sayın Erdoğan aday olamıyor. Bırakın, Kasım 2026’da yapılacak bir seçim için ittifaka destek veririz, yoksa seçim normal zamanında yapılır deyin. O tarihte Sayın Erdoğan aday olamayacak deyip kesip atın. Diğer yapılması gereken de CHP’yi yok etmek için, yargıyı kullanacak, her türlü baskıyı yaşatacak sonra da “terörsüz Türkiye” komisyonunda hala kalmaya devam mı edeceksiniz öyle mi ? Siz çekildiğinizde yürekleri yetiyorsa AKP-MHP devam etsin ve tüm sorumlulukları omuzlarına alsınlar.

Çok yakındır bu bebek katili ve avanesi için yapılan komisyon çalışmalarının aldıkları kararlar, AKP, MHP çatışmasına dönecek ve bitecektir.

Sayın Erdoğan zaman daralıyor. Köprüden önceki son çıkış; Hiç beklemeden, hemen, yarın, tek adam yönetiminden vaz geçip “ PARLAMENTER SİSTEME” dönün. Bu karar hem ülke, hem de sizin için en hayırlı olanıdır.

SON SÖZ:

Sesini değil, sözünü yükselt ! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil.

WILLIAM SHAKESPEARE