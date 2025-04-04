24 Aralık 1979...
Sovyet ordusu, Afganistan hükümetinin çağrısıyla Afganistan’a girmeye başlar.
Sabaha karşı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski, ABD Başkanı Carter’a telefon eder:
“Artık Sovyetler’in kendi Vietnam’ını yaşamaya başlayacağını” söyler.
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ABD, Rusların Afganistan’ı işgal etmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamıştı.
Tıpkı, 24 Şubat 2022’de, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’yı kışkırttığı gibi.
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Brzezinski, bu konuda şu açıklamayı yapar:
“Başkan Carter, Kabil’deki Sovyet yanlısı yönetime karşı savaşanların desteklenmesi için ilk direktifini, Sovyet işgalinden altı ay önce vermişti...”
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Ve, Sovyet İmparatorluğu, çöküşe doğru hızla yol almaya başladı.
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ABD, Afganistan’da Sovyet işgaline son vermek için radikal cihatçıları kullandı.
Ve 10 yıl sonra, 1989’da Sovyet ordusu Afganistan’dan çekildi.
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Ama, maliyeti çok ağır oldu...
Sovyet İmparatorluğu çöktü.
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ABD’nin, Rus ordusuyla savaşmak için yetiştirdiği cihatçılar, tüm dünyanın başına bela olacaktı.
El Kaide ve Taliban...
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Meşhur Brzezinski’ye şu soru sorulur:
“Radikal İslamcıları desteklediğiniz, onlara silah sağladığınız ve onları eğittiniz için pişman değil misiniz.”
Cevabı çok nettir:
“Dünya tarihi için hangisi daha önemlidir?
El Kaide, Taliban mı, yoksa Sovyet İmparatorluğu’nun çökmesi mi?”
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Bugün, ABD yetkililerine aynı soru sorulduğunda cevap değişmeyecektir:
“ABD için hangisi daha önemli?
IŞİD, El Kaide, HTŞ mi, yoksa Orta Doğu’nun şekillendirilmesi mi?”
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ABD’nin değişmeyen stratejisi budur...
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Sorun, ABD’nin bu politikasını destekleyen Müslüman ülkelerin varlığıdır.
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Sorun, Irak’ın, Libya’nın ve Suriye’nin parçalanmasında, bazı Müslüman ülkelerin ABD’nin yanında yer almasıdır.
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7 Ekim 2023’te, HAMAS’ın İsrail’e saldırısı da bu stratejinin bir ürünüydü.
ABD ve İsrail’in, bölgeyi şekillendirmek için bir işaret fişeğine ihtiyaçları vardı.
HAMAS, bu fişeği ateşledi.
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Peki ne oldu?..
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İlk adımda, Gazze yerle bir edildi...
Yüzbinlerce masum Filistinli yerinden oldu, binlerce Filistinli yaşamını kaybetti.
Ve HAMAS’ın gücü kırıldı.
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İkinci adımda, İsrail Lübnan’ın güneyini işgal etti.
HİZBULLAH’ın gücü kırıldı.
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Üçüncü adımda, tıpkı Afganistan’da olduğu gibi, ABD’nin desteklediği Suriye El Kaidesi HTŞ vasıtasıyla Esad devrildi.
Ama, HTŞ’yi ABD’den daha fazla destekleyen Müslüman ülkeler de oldu.
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Peki ne oldu?..
İsrail, Suriye ordusunun alt yapısını ve savaşma gücünü yok etti.
Su kaynaklarının yer aldığı, Suriye’nin güneyini işgal etti.
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Başka ne oldu?..
Türkiye’nin BEKA sorunu olarak gördüğü ve bu amaçla üç büyük operasyon düzenlediği PYD/PKK terör örgütü, altın yılını yaşadı.
ABD ve İsrail’in desteğiyle, özerk veya benzeri bir yapıya kavuştu.
PKK/PYD, Suriye’nin enerji ve su kaynaklarının üzerine oturdu.
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Başka ne oldu?..
Türkiye’nin, Suriye’de PYD/PKK’ya operasyon yapması engellendi.
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Başka ne oldu?..
Türkiye’ye verilmesi planlanan, Suriye Humus’taki T4 üssünü İsrail vurdu.
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Başka ne oldu?..
İsrail Savunma Bakanı:
“Suriye lideri Colani’yi uyarıyorum. Eğer düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve İsrail’in güvenlik çıkarlarını tehdit etmesine izin verirseniz, çok ağır bir bedel ödersiniz”, açıklamasını yaptı.
Yani, İsrail Türkiye’yi “düşman” olarak adlandırdı.
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Türkiye, yazılı olarak bu açıklamaları kınadı.
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Ama...
İsrail, hiç gizlemeden Suriye’de istediği zamanda, istediği hedefi vuruyor mu?
Evet...
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İsrail, Suriye’de PYD/PKK’nın önce özerk bir yapıya sahip olmasını istiyor mu?
Evet...
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İsrail, bölgede, Türkiye’yi de içine alan bir Kürt devletinin kurulmasını destekliyor mu?
Evet...
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Peki, asıl soruya gelelim...
Şam yönetimi lideri Colani’nin İsrail’e ve ABD’ye rağmen, bir adım atması mümkün mü?
Hayır...
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Gelelim sonuca...
Türkiye, Esad’ın devrilmesi için destek verdiği yeni Suriye’de üs kurmaz ve askeri varlığını sürdürmezse ne olur?
Bölgede, üstünlük tümüyle İsrail’in eline geçer.
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Ve...
Türkiye’nin komşusu İsrail olur.
Ama, bu komşuluğun da maliyeti oldukça yüksektir.
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PKK sözde haritası, Kuzey Irak Yönetimi (IKBY) haritası, BOP haritası oldukça açık değil mi?..
Hatay dahil olmak üzere, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyinin koparılması...
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Fırat-Dicle havzası bu bölgede...
Ve 2030 yılında, Türkiye’nin su kıtlığı çekecek ülkeler arasında yer alacağı bilimsel bir gerçek...
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Gelelim Filistin’i yok eden ve İsrail’in stratejisine ön ayak olan ülkelere...
Türkiye’nin en yakın dostu Katar...
İsrail Başbakanı Netanyahu’ya 2012 ve 2018 seçimlerinde, 65 milyon dolar destek sağlamış.
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Şaşırmayın...
Aynı Katar, HAMAS’ı da destekliyordu.
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Ve, aynı Katar...
Bugünlerde, F-15 uçaklarıyla İsrail’le ortak tatbikat düzenliyor.
Nerede?
Yunanistan’da...
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Türkiye’nin kardeşten öte, en yakın dostudur Katar...
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Kuşkunuz olmasın...
ABD’nin İran’a saldırısında, aynı Müslüman ülkeler yine ABD’nin yanında yer alacak.
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Ve hala, soruyorsunuz!..
Peki, bu sevinç çığlıkları, nedir diye?..
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Suriye’nin parçalanması coşkusunu yaşayanlar...
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Sevindiğiniz...
Suriye’nin, tümüyle ABD ve İsrail’in kontrolüne geçmesidir.
Suriye’nin, tümüyle tehdit olmasıdır.
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Ve sıranın, Fırat ve Dicle havzasına gelmesidir.
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Ben de sevinirim...
Zaman olur, kendimi Büyük İskender sanırım.
Beyaz bir at üstünde, kılıç sallayan...