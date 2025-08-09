Okan Buruk‘un takımını uzun süre sonra ilk kez baba santrforları yokken izleyecektik. Maç başladı, bir şey fark etmedi bizim ligde. Barış vardı çünkü… Yunus ile Barış süratleri ve yıpratıcı koşuları ile bu ligde çok takım üzer. Dünkü maçın ilk devresinde de böyle oldu. Barış’ın 2 penaltı golü ve Eren’e yaptığı asistle maç bir anda 3-0’a gelmişti. Son 3 sezonun şampiyonu bu sezona da görkemli bir başlangıç yapıyordu.

Sane daha tam olarak hazır değil. İnce pasları ve şutlarıyla tahmin ediyorum o da çok yakında sahne alır.

Gaziantep, atak stratejisinde Galatasaray savunmasının arkasına atacağı çabuk toplarla gole ulaşmayı amaçlamıştı. Bu düşünce sadece denemede kaldı. İlk yarı isabetli bir şut bile atamadılar.

Sallai çabukluğu nedeniyle sağ kanat savunmada tercih ediliyor. Atağa çıkışları da iyi ama orijinal sağ bek olmadığı için her an kart görme ve hata yapma tehlikesi var.

İkinci yarının büyük bölümünde Galatasaray, oyunu istediği gibi kontrol etti. Kaleci Burak da kırmızı kart görünce maç iyice sezon öncesi hazırlık karşılaşmasına dönüştü. Okan Buruk’un takımı ligin ilk maçını rahat kazandı.

Şunu belirtmek zorundayım yalnız: Ligin ilk maçında sararmış kötü bir zeminde oynamak iki takım oyuncuları için de büyük haksızlık. 2025 yılındayız. Artık şu çim işini lütfen çözün!