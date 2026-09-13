Yazın sonlarına doğru geliyoruz. Astrolojik olarak 23 Eylül’de sonbahara giriyoruz. Geleneksel astrologların yolundan giderek, sonbahar mevsimi haritasına dayanarak önümüzdeki üç ayı değerlendireceğim. 23 Eylül 2026 tarihinde girecek olan sonbahar mevsimi haritasında dikkat çeken şey, Güneş’in Neptün’le hizalanması. Dolayısıyla yine kaos enerjisi, belirsizlik, kararsızlıklar ve düzensizlikler devrede; bu da en çok genel politik durumları bağlıyor. Şans noktası da hizalandığı için ekonomideki belirsizlik ve zayıflamayla alakalı. Güney Ay Düğümü, Aslan burcunda Jüpiter’le kavuşuyor. Dolayısıyla Jüpiter’in yönlendirici gezegen olduğu bu haritada finansla ilgili konuların önem taşıdığını, ekonomi ve finans alanında zayıflama ile problemlerin artmaya başladığını görüyoruz. Yani aslında ekonomi problemleri, yılın ikinci yarısından itibaren kendini daha fazla gösterecek. SAVUNMA İHTİYACI ARTACAK Haritada Mars’ın Yengeç burcundaki konumu, savunmacı bir duruma işaret ediyor. Yani savunma yönünde ülkeler kendilerini daha fazla garantiye almak isteyecekler veya savunma sanayine daha fazla yatırım yapılacak ya da ailenin, ulusun güvenliği için daha fazla şeyler yapılacak manasına geliyor. DENİZ DEPREMLERİ, VOLKAN PATLAMALARI Mars, Procyon yıldızıyla birleşiyor ve bu kavuşum; fanatizme, fetihlere, büyük doğa olaylarına, volkan patlamalarına, özellikle kıyılarla ilgili sorunlara işaret ediyor. Tsunami’ler gibi, gemi kazaları gibi bazı sorunlar ve genel olarak denizlerle ilgili sorunlar, bu yıldızın ana etkilerinde var. ACIMASIZLIK VE AGRESYON Mars ile kavuşumda olması; merhametsiz, sert bir enerjinin devreye gireceğini, düşman kazanma riskinin arttığını, şiddet eğiliminin ön plana çıktığını gösterir. Kavga, acı bir enerjiyi ifade eder. Genel olarak iflaslar, bu döneme damga vurur. SAVAŞ TEKRAR KIZIŞABİLİR Sonbahar haritasında etkili olan Koç’ta toplaşma ve Mars-Plüton karşıtlığı, savaşın daha da kızışacağını ve bunun özellikle bölgedeki ekonomik istikrarı daha da bozacağını, enflasyonun artmasına sebep olan petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini gösteriyor. FAİZLER YÜKSEK KALABİLİR Tabii buna bağlı olarak faizlerin de yüksek seyretmesi olasılığı artıyor. Yani faizlerin gerilemesi bir yana, faiz indirimi bir yana; faizler yükselebilir önümüzdeki sonbahar döneminde. Dünya deniz ticareti de olumsuz etkilenebilir. İşsizlik artışı ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle sonbaharda çeşitli ülkelerde ve bölgelerde halkın protestolarını görebiliriz. Büyük olasılıkla hem demokrasi karşıtı davranan veya demokrasiye öncelik vermeyen liderlere karşı protestolar ama hem de aynı zamanda ekonomik daralma ve ekonomik sorunların beraberinde getirdiği işsizlik yüzünden ya da yapay zeka ile beraber gelen sorunlar, özellikle işsizlik anlamında daha fazla etkili olacak gibi gözüküyor. PETROL FİYATLARI TEKRAR YÜKSELEBİLİR Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi, altını bir müddet baskılayabilir. 28 Eylül sonrasında Mars’ın Aslan burcuna geçişi, Güneş tutulmasının Aslan burcundaki seyri; Ekim ve Kasım aylarında altın üzerindeki manipülasyonun, aynen ilkbahar aylarında olduğu gibi hayli belirginleşeceğini gösteriyor. İRAN ÜZERNDEKİ BASKI DEVAM EDECEK Amerika Birleşik Devletleri’nin İran üzerinde uyguladığı ablukanın, baskının devam edeceğini düşündüren Satürn gerilemesi, İran astroloji haritasındaki güneş derecesine denk düşüyor. Dolayısıyla sonbahar aylarında Donald Trump ve Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik agresif tavrının devam edeceğini görüyoruz. Özellikle 28 Eylül sonrasında Mars’ın Aslan burcuna geçişi ile birlikte bu olasılık daha da artacak ve bu agresyon hızlanacak. Ekim ayına hayli sert etkilerle gireceğiz. Şimdiden dikkate almak gereken 2-4 Ekim arasındaki tarihler sert etkileri barındırıyor. Yani ekimin ilk haftasında uluslararası ilişkilerde hayli yüksek agresyon söz konusu. RUSYA-UKRAYNA Vladimir Putin’in astroloji haritasının tepe noktasından Mars geçişi ile birlikte Ukrayna’ya yönelik, ama buna ilaveten NATO ülkelerine yönelik hareketleri veya tehditleri artacak diye düşünüyorum sonbahar aylarında. Ve ilaveten Zelenski’nin astroloji haritasında da Mars Aslan burcunda olduğu için ay sonundan itibaren onun da daha agresif bir tavır içerisinde olacağını ve uzlaşmakta sorunlar olacağını düşünüyorum. Denizdeki mücadeleyi gösteren Mars’ın Yengeç burcundaki konumu, mevsim haritasında da var. Dolayısıyla denizlerde kavga, savaş; tabii ki Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere, ama aynı zamanda bazı diğer yerlerde de denizlerde agresyon artabilir. ÇİN TAYVAN’A SALDIRABİLİR Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kızışacağı bu sonbahar döneminde, İsrail, İran ve ABD üçgenindeki savaşla kızışacak; ama sadece bununla kalmayabiliriz. Çünkü bölgesel haritalar; Çin-Tayvan hadisesinin de devreye gireceğini, Çin’in Tayvan’a bir abluka uygulaması ihtimalini akla getiriyor. YEMEN-SAUDİ SAVAŞI Bir de Husi’lerle Saudi’ler arasındaki savaş devreye girdi. 26 Eylül’de gerçekleşecek dolunay haritası, o bölgede stresin büyüyeceğini gösteriyor. Tabii bu durum, Mekke Anlaşması’ndan dolayı Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Koç dolunayı ülkemiz astroloji haritasının Mars derecesini tetikleyeceğinden, bu savaş atmosferi bizi de içine çekme riski taşıyor. ZORLANACAK SEKTÖRLER En çok zorlu etkiler alacak sektörler; otomotiv sektörü, enerji sektörü olacak. Aynı zamanda Venüs gerilemesinin devrede olacağı Ekim ve Kasım aylarında hazır giyim sektörünün, tekstil sektörünün de sıkıntıda olacağını düşünüyorum. ALTIN-GÜMÜŞ FİYATLARI Petrol fiyatlarının artması yüzünden altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş baskılanabilir; ama uzun vadede yine de altındaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle kasım ayında altın fiyatları üzerinde daha fazla manipülasyon bekliyorum. Yani bu, Eylül sonundan başlayacak ama Ekim ayında da devam edecek, ama kasım ayında en fazla devrede olacak. GELECEĞİN METALİ: BAKIR Elektrikli işler, yapay zeka gibi hadiselerde kullanılması açısından; ama gerek Uranüs’ün İkizler burcunda gerilemeye başlamasının etkileri bakır astroloji haritası üzerinde, gerekse bakırı temsil eden Venüs’ün ekim başında gerilemeye başlaması, bakır fiyatlarında bir şekilde bir gerileme, tekrar bir düzeltme olasılığını da beraberinde getiriyor. LİDERLER ARASINDA GÜÇ ÇEKİŞMESİ Mars’ın Aslan geçişinde, tabii ki bir diğer taraftan da aynı zamanda dünya genelinde liderler arasındaki güç ve ego çekişmeleri de daha fazla büyüyecek. Rusya-Almanya astroloji haritalarına da baktığım zaman; gerek Rusya-Almanya ilişkileri gerekse Rusya-İngiltere ilişkilerinde de sonbahar aylarında agresyon olasılığı hayli yüksek. HER KRİZ BİR FIRSAT DOĞURUR! Tüm bu streslerin yanı sıra bazı alanlarda da tabii ki fırsatlar devrede olacak. Yapay zeka, teknoloji alanlarında önemli kazanım fırsatları devreye girerken dijitalde, dijitalle yapılan bütün işlerde de önemli kazanım fırsatları devrede olacak. Altında dönemsel düşüşler olursa alım fırsatı olarak kullananlar olacaktır ve bu da tabii ki onlar için bir avantaj sağlayacaktır. Hakeza bakır için ve gümüş için de aynı şey söylenebilir. Ama faiz oranlarında, piyasa faizinde bir düşüş beklemiyorum; tam tersine yükseliş de olabilir. AMERİKAN DOLARI Amerikan dolarının değer kaybının devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye için bunu tabii söylemek çok zor ve doğru olmaz; ama dünya geneli için doların değer kaybının 2027’de daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bu bağlamda şimdiden 2027 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına dikkat çekmek istiyorum. Buralarda dolar üzerindeki baskı artacaktır. Altına dayalı ekonomi sistemine dönüşünün de alametlerini alacağımız bir zaman dilimi var önümüzde. TÜRKİYE Mevsim haritasına bakılırsa, Ankara’ya göre çizdirilmiş olan haritada özellikle Jüpiter gezegeninin ufuk düzlemi ile çakışması, Türkiye’nin dönemsel bazı fırsatları da beraberinde yakalayacağını gösteriyor. Bu, bölgedeki liderliğini daha belirgin bir şekilde ortaya koyması manasında destekleyicisi olacak. BİRLEŞMİŞ ASTROLOJİ KONGRESİ (UAC) Geçtiğimiz hafta konuşmacı olarak katıldığım United Astrology Congress (UAC), dünya genelindeki astroloji topluluğunu tek bir çatı altında toplamayı, yüksek eğitim standartlarını yaratıcılık ve mesleki dayanışmayla buluşturmayı amaçlayan küresel ölçekteki en prestijli uluslararası astroloji platformudur. 1980’lerin başında dönemin öncü astroloji kuruluşları NCGR, ISAR ve AFAN, dayanışma göstererek güçlerini birleştirme kararı almıştır. İlk kez 1986’da San Diego’da 1.300 kişilik rekor bir katılımla başlayan UAC; New Orleans, Washington D.C., Monterey, Atlanta, Orlando, Denver ve Chicago gibi şehirlerde düzenlenerek 40’tan fazla ülkeden binlerce araştırmacıyı ağırlamıştır. UAC, küresel buluşma geleneğini 2026 yılında da sürdürerek astroloji dünyasını yeniden bir araya getirdi. 2-9 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona dünyanın dört bir yanından gelen 1.500 kişi katıldı. SAYGIN ASTROLOJİ OKULLARI Dünya çapındaki büyük ve saygın astroloji okullarının da yer aldığı bu zengin platformda; klasik tekniklerden modern yaklaşımlara kadar 180 astrolog kendi uzmanlık alanlarında bildiriler sunarak bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Bu astrologlardan uzun yıllardır camiaya hizmet eden bazı ünlü isimler, çeşitli kategorilerde ödüller kazandılar ve kendilerine büyük bir organizasyonun yapıldığı Pazartesi gecesi ödülleri takdim edildi. Birleşmiş Astroloji Kongresinde ben de iki sunum yaptım. Bunlardan biri Osmanlıda Horary Astroloji Tekniği, diğeri Haritanın Yöneticisi üzerineydi. Sunumlarım hayli ilgi gördü ve çok güzel geri bildirimler aldım. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 14 Eylül Pazartesi günü ilişkiler açısından gergin bir atmosferde olabiliriz. Farkında olalım, şartları fazla zorlamayalım. Kişisel bakım, alışverişler açısından ve estetik, güzellik, zarafetle ilgili konular açısından uygun bir zaman diliminde değiliz. Öte yandan, otorite figürleriyle bir araya gelmek, kendimizi cesaretli bir şekilde ve dengeli bir şekilde ortaya koymak, yeni ve yaratıcı fikirleri ifade etmek açısından uygun bir gündeyiz. 15 Eylül Salı günü zarar görme ek açısından parasal konulara “dikkat” etmek gerekiyor. Genel olarak estetik, zarafetle ilgili konular, dekoratif konular, güzelleştirme ile ilgili konular bugün için çok da uygun değil. Öte yandan bugünden itibaren etkileri devreye girecek daha geniş çaplı Neptün-Plüton altmışlığı, bazı farklı algıları ve sezgileri devreye sokmaya başlayacak. 16 Eylül Çarşamba günü Neptün ve Plüton arasındaki nadir açı kesinleşiyor ve kişisel tekamülümüzde önemli bazı gelişmeleri yakalayabileceğimizi gösteriyor. Özellikle toplumsal yardımlaşma ya da toplumsal olana hizmet bilincini yükseltiyor ki bunlar çok değerli ve önemli. 17 Eylül Perşembe gününün ilk yarısı sıra dışı bazı gelişmelere işaret ediyor. Günün ikinci yarısında iletişim daha dengeli akıyor. Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Ticari konular, alışverişler için; eğitim, yayıncılık gibi konular, seyahatler için günün bu ikinci yarısını kullanabiliriz. 18 Eylül Cuma günü kendimizi anlatmakta zorlanabilir ya da engellerle karşılaşabiliriz. İletişim konusunda bazı sıkıntılar, kesintiler devreye girebilir. Ticari konular açısından dikkatli olmak gereken bir gündeyiz. Aceleci olmanın getirdiği sakarlıklara, kazalara açık bir zaman diliminde olabiliriz; farkında olalım. 19 Eylül Cumartesi günü birtakım şeyleri daha sistemli, düzenli bir şekilde ortaya koymak isteyebiliriz, ama dağılabiliriz, yanılabiliriz; farkında olalım. Akşam saatlerinde ise daha rahat bir akış yakalayabiliriz. İlişkiler açısından da daha verimli bir zaman diliminde olacağız. Sosyal ilişkiler açısından da bu olumlu açıyı kullanabiliriz. 20 Eylül Pazar günü yaşlı kişilerle ilgili bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Yerine getirmediğimiz sorumluluklarımızı hatırlatan bazı konuşmalar ve eleştiriler de alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde de iletişim stresli akıyor. Sözlere dikkat etmek gereken bir zaman diliminde olacağız. Seyahatlerde, alışverişlerde de dikkatli olmak gerekiyor. Fikirler ve durumlar yön değiştirebilir.