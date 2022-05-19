Anadolu Efes’in yıldızı Vasilije Micic kendi şehrinde alev aldı! Son saniye üçlüğü ile finali getirdi…

Euroleague Final Four'da yarı finalinde Olypiakos'u deviren Anadolu Efes üçüncü kez finale kaldı. Vasilije Micic son saniye üçlüğü ile kendi şehri Belgrad'da alev aldı. İşte o inanılmaz anda yaşananlar...

Sozcu.com.tr

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Euroleague’de Anadolu Efes’in adını üçüncü kez üst üste finale yazdırarak tarih yazdığı gecede inanılmaz bir an yaşandı. Belgrad’da Olympiakos karşısında harika bir son bölüm ortaya koyan Anadolu Efes üçüncü çeyrekte yeşerttiği umutlarını son saniye üçlüğü ile noktaladı.

ATAMAN’IN SON MOLADAKİ TAKTİĞİ…

Bitime kısa bir süre kala kafa kafaya gelen maçta Yunan temsilcisi Olympiakos durumu 74-74’e getirdi. Koç Ergin Ataman durumun eşitlenmesi sonrası mola aldı. Takımına son bitiriş hamlesini veren Ataman, “Yumruk setini oynuyoruz. Top Vasilije Micic’in elinde. Karar merkezinde o var” dedi.

EL ÜSTÜNDEN ÜÇLÜĞÜ BIRAKTI

Maçın belki de en kader anında son hücuma çıkan Anadolu Efes Koç’un taktiğini uyguladı ve son saniyede Micic’in el üstünden attığı enfes üçlükle maçı 77-74 kazandı. Son şampiyona bir kez daha finali getiren o büyülü sayının ardından maçı Sırbistan’da tribünlerde takip eden Efes seyircisi sevinç gözyaşlarına boğuldu.

MICIC: BU BENİM ŞEHRİM!

Müthiş bir an yaşatan Sırp oyuncumuz Micic kendi ülkesinde, kendi şehrinde Türkiye’ye gurur yaşattı. Final sevincinin ardından konuşan gecenin kahramanı şu ifadeleri kullandı: “Bugün biraz garip başladım. Ben hiçbir zaman maçı planlamam. Sakin kalmam gerekiyordu. Shane’den ilk yarıda inanılmaz bir katkı aldık. Alev aldı. Bizi oyunda tuttu. Elijah çok iyiydi. Maç iyi gidince kendime inanmam gerektiğini düşündüm. Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire’de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi. Hep Olympiakos taraftarıyla doluydu bu salon ama ben Belgradlıyım. Bu benim şehrim!”