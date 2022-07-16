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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde İtalya’ya direnemedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 3.'lük maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Yayınlanma: 20:06 - 16 Temmuz 2022 Güncellenme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde İtalya’ya direnemedi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nde yarı final müsabakasında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine 3-0 mağlup olarak finalin kıyısından döndü.

Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya’nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00’te Ankara Spor Salonu’nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Rene Karina Noemi (ARG), Khattab Taghrid (EGY)

TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar

İTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chineş, Fatime, Ogechi

SETLER: 18-25, 26-28, 22-25

SÜRE: 34, 31, 28

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