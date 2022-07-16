A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde İtalya’ya direnemedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 3.'lük maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nde yarı final müsabakasında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine 3-0 mağlup olarak finalin kıyısından döndü.
Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya’nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın saat 15.00’te Ankara Spor Salonu’nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Rene Karina Noemi (ARG), Khattab Taghrid (EGY)
TÜRKİYE: Beyza, Şebnem(L), Cansu, Tuğba, Saliha, Hande, Meliha, Ayça(L), Elif, Meryem, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar
İTALYA: Marina, Alessia, Sara, Ofelia, Monica(L), Eleonora(L), Alessia, Chiara, Cristina, Anna, Elena, Chineş, Fatime, Ogechi
SETLER: 18-25, 26-28, 22-25
SÜRE: 34, 31, 28