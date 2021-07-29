Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde | Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın gün müsabakaları oynanıyor. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda Özbek Tursunoy Rakhimova ile Kokugikan Arena’da karşılaştı. Çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, madalya yolunda ilk adımı atmış oldu.

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kiloda Özbekistanlı Tursunoy Rakhimova karşısında maçın ilk raundunu kaybetti. İkinci ve üçüncü rauntta maça ağırlığını koyan Buse Naz Çakıroğlu, son rauntta hakemlerin tam puanını alarak Tursunoy Rakhimovayı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Buse Naz, çeyrek finalde 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00’te Taylandlı Jutamas Jitpong ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile birlikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya beklediğimiz isimler arasında yer alıyor.