Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Türk spor tarihinin en büyük başarılardan birine imza attı. Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 deviren milliler şampiyonluğa ulaştı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı karar setinde 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları Avrupa’nın en büyüğü olarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye tarihte ilk kez takım sporlarında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

MADALYALARI TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ VERDİ

Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu’nda İstiklal Marşı okundu.

Kaptan Eda Erdem Dündar’ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.

Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda oynanan mücadelede ay yıldızlılar setlerde 2-1 geriye düştüğü maçta durumu 2-2’ye getirdi.

Karar setinde 15-13 kazanan ay yıldızlılar şampiyonluğun sahibi oldu.

TÜRKİYE 15 – 13 SIRBİSTAN (Final seti) (3-2)

DÖRDÜNCÜ SET SONUCU: 25-21

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: 22-25

İKİNCİ SET SONUCU: 25-20

İLK SET SONUCU: 25-27

Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14’lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas’ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19’da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti’ye mola aldırdı. 25-25’e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5’lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt’un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti’ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

ÜÇÜNCÜ SETİ 25-22 ALDILAR

Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Hemen üç sayılık seri bulan milli takım, 6-5 öne geçti. 6-6 eşitliğin ardından Vargas’ın servis turunda beş sayılık seri yakalayan milliler, 11-6 öne geçti. Arka arkaya bulduğu sayılarla dört sayılık seri yakalayan ve farkı ikiye düşüren (13-15) Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli’ye mola aldırdı. Milli takım yeniden farkı dörde (14-18) çıkarsa da etkili oyununa devam eden Sırbistan, 19-19’da eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 kazanan taraf oldu.

KARAR SETİNDE COŞTUK

Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18’de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti’ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5’te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi’nin ardından Avrupa Şampiyonası’nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

TÜRKİYE FİNALE NASIL GELDİ?

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5’ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika’yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya’yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8’de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan’ın finaldeki rakibi oldu.

BİZİM İÇİN 2019’UN RÖVANŞIYDI!

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye’de düzenlendi. Başkent Ankara’da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya’yı, Sırbistan da İtalya’yı yenerek finale kaldı. Finalde Türkiye’yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazandı. Bu şampiyonlukla 2019’un rövanşını almış oldu. Olimpiyat Oyunları’nda ikincilik ve üçüncülüğü olan Sırbistan’ın dünya şampiyonalarında 2 altın, 1 bronzu, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.