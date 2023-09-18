Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay dünya rekoru kırdı! 14 dakika 21 saliseyle resmen uçtu…

Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metre yarışında dünya rekoru kırdı.

Sozcu.com.tr

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Dünya şampiyonu ve Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metre yarışında muazzam bir performans sergileyerek dünya rekorunu kırdı.

ABD’nin Eugene kentinde gerçekleştirilen Elmas Lig’in son ayağında, spor dünyasının gözleri Gudaf Tsegay üzerindeydi. Tsegay, 5000 metre yarışında olağanüstü bir performans ortaya koyarak 14 dakika 21 saliselik (14.00.21) derecesiyle birinci oldu ve kadınlar 5000 metre dünya rekorunu elde etti.

ÖNCEKİ REKOR 14 DAKİKA 5 SANİYE

Bu önemli başarıyla birlikte atletizm tarihinde yeni bir dönem açıldı. Önceki rekor 14 dakika 5 saniye 20 (14.05.20) saliseyle Kenyalı atlet Faith Kipyegon’a aitti. Tsegay’ın bu başarısı, Etiyopya atletizm tarihinde unutulmaz bir anı olarak yerini aldı ve uluslararası spor camiasında büyük bir heyecan yarattı.

Gudaf Tsegay, atletizm dünyasında adını sıkça duyuran bir isim olarak biliniyor. Bu rekorun kırılmasıyla birlikte, genç yetenek Tsegay’ın kariyeri daha da parlak bir hal aldı. Olağanüstü koşusu ve azmi, onu dünya atletizminin en önemli isimlerinden biri haline getirdi.

Etiyopyalı atlet, bu rekorla birlikte ulusal ve uluslararası arenada Etiyopya’yı gururlandırmaya devam ediyor. Tsegay’ın gelecekteki başarıları merakla bekleniyor, ve atletizm dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.