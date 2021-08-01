Rıza Kayaalp olimpiyatta altın şansını kaybetti | Tokyo 2020

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan, olimpiyatlarda ise gümüş ile bronz madalya sahibi güreşçi Rıza Kayaalp, Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek final şansını kaçırdı.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kübalı Mijain Lopez Nunez ile yarı finalde karşılaştı. Milli. sporcumuz, Kübalı rakibine 2-0 yenilerek olimpiyatta altın şansını kaybetti. Rıza Kayaalp, bronz madalya için yarın (Pazartesi) TSİ 14.00’te mindere çıkacak.

Kariyerinde bir bronz ve bir gümüş olimpiyat madalyaları bulunan Rıza Kayaalp, bir kez daha finale çıkma hedefine ulaşamadı. Kayaalp, Nunez’e daha önce de olimpiyatlarda Rio 2016 finalinde, Londra 2012’de yarı finalde ve Özbekistan’da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mağlup olmuştu.

Nunez, 2008’te Beijing, 2012’de Londra ve 2016’da Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.