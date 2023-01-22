Arsenal, Manchester United’ı 90’da yıktı: 3-2

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa yürüyen Arsenal ve zirve yarışına ortak olmak isteyen Manchester United, nefesleri kesen mücadelede kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta dört gol atılırken, 90 dakika boyunca yüksek tempoda geçen maç izleyenlere futbol ziyafeti yaşattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in lideri Arsenal, son haftalarda yükselişe geçen Manchester United’ı ağırladığı maçı 90. dakikada bulduğu golle 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlattı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Marcus Rashford’un ceza sahası dışından çektiği müthiş şut ağlarla buluşunca Manchester United zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Arsenal’in cevabı gecikmedi. Gabriel Jesus’un sakatlığında formayı alan Edward Nketiah, 24. dakika skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya müthiş bir baskıyla başlayan Arsenal, 53’te Bukayo Saka’nın ayağından bulduğu golle 2-1’lik üstünlüğü sağlarken, 59. dakikada kaleci Aaron Ramsdale’in hatasını değerlendiren Lisandro Martinez, dev maçta skora dengeyi getiren isim oldu.

Bu dakikadan sonra kontrolü tamamen eline alan ve oyunu Manchester United yarı sahasına yıkan Arsenal, çabalarının karşılığını 90. dakikada aldı. Arsenal’in maçtaki ilk golünü atana Nketiah, skoru 3-2 yaparak maçtaki ikinci golünü attı ve takımını galibiyete taşıdı.

Lider Arsenal bu sonuçla puanını 50 yaptı ve ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 5’te tuttu. Manchester United ise, 39 puanla dördüncü sırada kaldı.

WOUT WEGHORST ETKİLİ OLAMADI

Öte yandan, Beşiktaş’tan ayrılarak Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst, ilk 11’de başladığı Arsenal maçında 90 dakika sahada kaldı. Hollandalı golcü, maç boyunca varlık gösteremedi.