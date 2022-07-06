Rafael Nadal ile Taylor Fritz mücadelesi nefes kesti! İnsanüstü performans

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal ile Taylor Fritz arasında 4 saat 20 dakika süren ve 'Tie-break' ile sonuçlanan çeyrek final mücadelesi nefesleri kesti. Rafael Nadal, insanüstü bir mücadele örneği göstererek ayakta alkışlandı.

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İngiltere’nin Başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon Tenis Turnuvası, uzun süre unutulmayacak bir maça sahne oldu. İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile ABD’li raket Taylor Fritz arasındaki çeyrek final mücadelesi 4 saat 20 dakika sürdü. Rafael Nadal, geriye düştüğü, üç setine sakat sakat devam ettiği maçı ‘Ti-break’ sonrası 3-2 kazanmayı başardı.

Kaybettiği ilk setin ardından ikinci setin başında Rafael Nadal’ın vuruşları değişti. 36 yaşındaki İspanyol tenisçi, ikinci setin ortasında sağlık molası almak zorunda kaldı. Maçı izleyen babasının yanına gelerek “Kortta yığılmamak için istersen devam etme” şeklindeki uyarısına rağmen oyuna dönen Rafael Nadal, acı içinde oynadığı maçta inanılmaz bir zafere imza attı.

Rafael Nadal, 2. setten beri sakat oynadığı 4 saat 20 dakikalık maç sonunda Taylor Fritz’i mağlup ederek yarı finale yükseldi! #Wimbledon | #Nadal pic.twitter.com/v6rqLiHBAT — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 6, 2022

Bu muhteşem maçı tribünden takip eden seyirciler, insanüstü bir mücadele örneği gösteren Rafael Nadal’ı uzun süre ayakta alkışladılar.

“BİR ARA MAÇI BİTİREMEYECEĞİMİ SANDIM”

Maçın ardından sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Rafael Nadal “Şu anda karın kaslarımda doğru giymeyen bir şeyler var. Normalden farklı servisler kullanmak zorunda kaldım. Acıma rağmen oyunda kalmak için bir çözüm zorundaydım. Bir ara maçı bitiremeyeceğimi sandım. Ancak seyircinin ve kortun bana verdiği enerji sayesinde bir yol bulabildim” dedi.

Karşılaşmayı nasıl tamamladığını bilmediğini belirten Rafael Nadal “Açıkçası böyle bir seyirci karşısında oynamak beni her zaman mutlu etmiştir. Benim için zor bir öğleden sonra oldu. İyi bir sezon geçiren, güçlü bir rakibe karşı oynadım. Yarı final gördüğüm için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Muazzam bir puan… pic.twitter.com/iusWU0M2Yt — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 6, 2022

36 yaşındaki Nadal, kariyerinin 23. Grand Slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.