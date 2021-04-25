Aleksander Ceferin açıkladı! Avrupa Süper Ligi cezasız kalmayacak

Avrupa futbolunda büyük bir yankı uyandıran ancak ardından taraftar, futbolcular ve UEFA ile FIFA’nın gösterdiği tepki sonrasında kulüplerin vazgeçtiği Avrupa Süper Ligi kararının bedeli ağır olacak.

Organizasyona katılma kararı alan 12 kulübe ceza verileceğini açıklayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yaptıklarının cezasını çekmek zorundalar ve UEFA olarak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları sorun değil ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Daily Mail’e konuşan UEFA’nın patronu Ceferin, İngiliz kulüplerinin Avrupa Süper Ligi kararından ilk vazgeçenler olduğu için daha hafif ceza alacaklarını belirtti.

Kulüpleri 3 gruba ayıran Ceferin, “Altı İngiliz kulübü bir hata yaptıklarını kabul etti ve “Hatalıydım” diyecek kadar büyük olduklarını gösteriler. Önce çıkan İngiliz altılısı, ardından diğer üçü (Atletico Madrid, AC Milan, Inter) ve sonra Dünya’nın düz olduğunu hissedenler ile Süper Lig’i düşünenler hala var. (Real Madrd, Barcelona, Juventus) Ancak herkes bu karar nedeniyle sorumlu olacak” diye konuştu.

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TEPKİLER KARARI RAFA KALDIRDI

Başta bu organizasyon katılıp UEFA’nın organizasyonlarında yer almayacaklarını açıklayan kulüplerin taraftarları olmak üzere futbol kamuoyu 12 kulübe tepki göstermişti. Söz konusu kulüplerin teknik direktör ve futbolcuları da Avrupa Süper Ligi’nin futbolu ‘öldüreceği’ konusunda açıklamalarda bulunmuştu!

Avrupa Süper Ligi’ne şu takımlar katılmıştı;

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham; İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus; İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid.

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