Ali Koç’tan Aykut Kocaman itirafı Mesut Özil, transfer ve yayın ihalesi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan dobra açıklamalar geldi. Başkan Koç, Mesut Özil'in affından transfer dönemine, Aykut Kocaman kararından Ozan Tufan'ın durumuna kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Koç, Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedileceğine dair soruya, “Henüz kendileriyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Çocuk oyuncağı değil bu karar. Aslolan Fenerbahçe” yanıtını verip affın gündemde olmadığını kaydetti. İşte Ali Koç'un çarpıcı sözleri:

OZAN KÖTÜ DÖNDÜ

Watford'un sahibi, ‘Muhtemelen küme düşeceğiz. Ozan Tufan oynamayınca kilo alıyor; oynasın kilo almasın' dedi. Biz de oynatıp değerlendirmek istedik. Ozan'ın nikâh şahitliğini yaptım ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm.

Genç oyuncularımız geleceğimiz, onları takıma monte edeceğiz. Başka takımlara göndermeyeceğiz.

KOCAMAN'DA HATA YAPTIK

Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık. En büyük hatam geldiğimde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

‘Finansal Fair Play'de yeni bir sistem gelecek, Şampiyonalar Ligi'ne almama kalkacak ama belli kısıtlamalar olacak. ‘Sizden daha kötü kulüpler var, önce onları inceleyeceğiz' dediler. Bizim durumumuz çok kötü değil ancak çok da iyi değil.

SARAN'I TERCİH EDERİM

Saran Grubu daha az para veriyor ancak yayın gelirinden ortaklık sunuyor. Digiturk'ün ücreti yüksek gözüküyor ama enflasyon farkı vermiyorlar. Üç yılda beİN'in verdiği para çöpe dönecek. Saran'ın teklifine sıcak bakıyoruz.

Temmuz ayında Bankalar Birliği'ne 150 milyon TL'lik ödeme var.

TRANSFER ÇOK ZOR

Mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor. Kimsenin parayı çevirecek gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri zor durumda. Hiçbir kulüp oyuncu alamaz.

Futbolda biz kafa kafayız; diğer branşlarda ise zarardayız. Ancak ödediğimiz faizler belimizi büküyor. 4 Fenerbahçe Koleji 16 yıldır zarar ediyordu. Eğitim bizim işimiz değil, beceremiyoruz. Biz aslında Medicana'ya teklif yapacaktık. Bahçeşehir teklif yaptı. Eğer Fenerbahçe Koleji olarak devam edersek, herkes elinin taşı altını koyacak. Herkese indirim olmayacak.

Kenan Evren Lisesi arazisinde ne yapacağımıza 12-18 aya kadar karar vereceğiz.

PEREIRA GÜZEL MİRAS BIRAKTI

Vitor Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Osayi'den sağ bek, Ferdi'den sol bek çıkardı, Zajc'ı sezon başında satacaktık; izin vermedi. Crespo ve Kim transferlerini yaptırdı. Birçok oyuncunun performansı yükseldi. Gençlerin performansı yükseldi, birçok şeyi yaptı ama herkese uymadı. Örneğin Pelkas'ın performansında düşüş yaşandı.