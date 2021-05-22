Altay, İstanbulspor’u yenip Süper Lig için finale yükseldi

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor ile Altay rövanş maçında karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak 3. kez finale yükseldi.
Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi, 3-2 kazandığı ilk maçtaki avantajı iyi değerlendirip 85. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle final biletini cebine koydu.
Temposuz geçen mücadelede takımlar öncelikli olarak savunmayı düşünürken sakatlıklar nedeniyle sık sık duran oyunda, 76. dakikada Paixao’nun yerine oyuna giren Deniz şık plase golüyle kaleci Alperen’i mağlup etti.
Altay, 26 Mayıs Çarşamba günü Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle TFF tarafından daha sonra ilan edilecek statta Süper Lig’e çıkmak için final maçı oynayacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Koray Kılınç dk. 88), Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Rroca dk. 62), Levent Ayçiçek (Mirkan Aydın dk. 75), Abazaj, Ethemi (Ali Dere dk. 62), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Ljubic, Mehmet Yeşil, Mehmet Uslu, Berkay Görmez, Tayyip Ebrar Cumur, Egehan Gök, Koray Kılınç
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Cebrail Karayel dk. 73), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Uğurlu (Çağlar Birinci dk. 86), Scuk (Zeki Yıldırım dk. 86), Poko, Kappel, Erhan Çelenk (Ziya Alkurt dk. 74), Regattin, Paixao (Deniz Kadah dk. 76)
Yedekler: Eren Karataş, Stackhowiak, Berkay Sülüngöz, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Deniz Kadah (dk. 85) (Altay)
Sarı kartlar: Scuk, Cihan Topaloğlu, Regattin (Altay), Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç (İstanbulspor)