Ankaragücü taraftarlarından Beşiktaş oyuncularına muşta atıldı

Ankaragücü-Beşiktaş maçında Muleka'ya çıkan ve daha sonra iptal edilen kırmızı kartın ardından yaşanan gerginlikte ev sahibi takımın taraftarları tarafından sahaya muşta atıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda dolu tribünler önünüde oynanan maçta hakem Sarpar Barış Saka, Muleka’nın Atakan’a topsuz alanda yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartını çıkardı.

VAR odası, hakemi pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı. Saka pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartını iptal edip Muleka’ya sarı kart gösterdi.

TRİBÜNLERDEN MUŞTA ATILDI

İki takım oyuncularının kısa süreli gerginliği sonrasında Ankaragücü tribünlerinden muşta atıldı. Gedson Fernandes’in elinde gösterip 4. hakeme gösterdiği ve vermek istediği muştayı Ankaragücü yedek kulübesi önce almak istedi. Şenol Güneş ise oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.

MUŞTA NEDİR?

Baş parmak haricinde diğer dört parmağa geçirilen demirden yapılan muşta ateşsiz silah olarak kullanıyor. Avrupa ülkeleri Fransa ve Portekiz’de taşınması bile suç olarak teşkil ediliyor.

Türkiye’de muşta, 6136 sayılı kanun uyarınca ateşsiz silahlar kategorisine girmektedir ve dolayısıyla alımı, satımı ve bulundurulması yasaktır.

LİG MAÇINDA TARAFTAR TEKME ATMIŞTI!

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğünden sonra kale arkasından sahaya giren ve orta sahaya kadar koşan bir Ankaragücü taraftarı, Cenk Tosun ve Salih Uçan'a doğru uçan tekme atmıştı.