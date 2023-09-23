Antalyaspor Samsunspor karşısında galibiyeti hatırladı
Sahasında konuk ettiği Samsunspor'u yenen Antalyaspor, ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligin yeni ekiplerinen Samsunspor ise oynadığı beşinci maçta da galip gelemedi.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde Yılport Samsunspor’u 2-0 yendi.
Kırmızı-beyazlılar, Samsunspor karşısında bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ligin yeni ekibi Samsunspor ise beşinci maçından da galibiyet alamadan ayrıldı.
Antalyaspor’u galibiyete taşıyan golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Yehezkel kaydetti.
Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 6 yaparken, Samsunspor 1 puanla son sırada kaldı.
Öte yandan mücadele oynandığı esnada bir taraftar ise tribünlerden düştü. Sağlık ekiplerinin sedyeye aldığı taraftar ambulansta tedavi altına alındı.
SEKİZ DAKİKA İÇİNDE İKİ GOL
Maça hızlı başlayan Antalyaspor, Sagiv Yehezkel’in sekiz dakika içinde kaydettiği iki golle maçı kazanmayı bildi.
Larsson’un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Saric, topu yerden kale önüne ortaladı. Samsunsporlu savuma oyuncusunun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşına çarptıktan sonra Jehezkel’in önünde kaldı. Jehezkel’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu.
Bu golden sekiz dakika sonra Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Adem Buksa’nın sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Jehezkel’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’nin eliyle müdahalesine rağmen filelere gitti.