Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: ‘Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle…’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig 30. haftasında oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına gündemle ilgili konuşan Kocadağ, “Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz” diyerek Sergen Yalçın ile devam edeceklerini söyledi. Süper Lig’den bir kulübün sağ bek Valentin Rosier’e talip olduğunu söyleyen Kocadağ, “Bana gülünç geldi” dedi.

Öte yandan hakem eleştirilerine değinen Kocadağ, “VAR’dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Bağırıp, çağırıp, seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

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İşte Kocadağ’ın açıklamaları:

“Başakşehir gibi bir takımı burada yenmek çok önemli. Oyuncularımızı ve teknik ekibi kutluyoruz. Güzel bir galibyet oldu. Hocamız maalesef cezalıydı ama Murat Şahin hocamı da tebrik ediyorum, saha kenarında iyi performans gösterdi. Hocamız mutlu, şampiyonluğa odaklanmış durumda. Hocamızla ilgili spekülasyonlar var, sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz.”

“Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle…”

“Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR’dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Bağırıp, çağırıp, seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp şampiyonluğa gideriz. Kupa da çok önemli bizim için. Sonra Fenerbahçe derbisi var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, ondan sonrası da önemli.”

“İnşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek”

“Kupa da bizim için önemli. Lig başında iki hedef var; kupa ve lig. İkisinde de yarıştayız. Kupada da finale kalmak istiyoruz. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Ligin sürecinde her maç 3 puan. Biz maç ayrımı yapmıyoruz. Derbi de tabi ki değerli. Oradan alacağımız 3 puan da çok değerli. Ligde de inşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek. Bizim ne kadar şansımız varsa rakiplerimiz de arkadan geliyor. Biz puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz. Matematik hesapları yapılıyor ama henüz çok erken. Bir adım önde gibi olabiliriz ama kovalayan rakiplerimiz var. 3 büyük kulüp şampiyonluk kovalıyor” dedi.

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“Rosier’e talip oldukları iddiası gülünç geldi”

‘Beşiktaş'ın kadrosu kısıtlı' yorumlarını algı olarak değerlendiren Kocadağ, “Ben bu yorumlara katılmıyorum. Yedek kulübemizde de çok önemli isimler var. Sene başından beri oluşturulmuş bir algı bu. Biz takımımız iyi olduğunu söylediğimizde transferlerimiz eleştirildi. Ben kadromuzun kalitesinin düşük olduğunu düşünmüyorum” açıklamasını yaptı. Kocadağ son olarak Rosier'in adını bir Süper Lig ekibiyle anılması iddialarına ise “O bana gülünç geldi” yanıtını verdi.