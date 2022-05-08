Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı)

Süper Lig 36. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm detayları haberimizde...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de son iki haftaya girerken ilk 4 ümidini canlı tutmak isteyen Beşiktaş, ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. İki takımın da birçok eksiğinin olduğu zorlu derbi öncesinde, 9 maçtır kaybetmeyen ve son 7 maçını kazanan Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son 5 maçının sadece ikisini kazanan Beşiktaş ise, 54 puanla 7. sırada.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı:

STOPERLER YOK

Kanarya, 2016’da hizmete giren Vodafone Park’ta ilk galibiyetini almak hedefinde. Kartal’da Vida babasının rahatsızlığı, Montero ve Rosier ise cezaları nedeniyle yok. Fener’de de Szalai, Pelkas, Crespo, Kim ve Arda Güler forma giyemeyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Serdar Aziz’in cezalı olduğu maçta sol bek Filip Novak’a stoperde görev verdi. Orta saha ikilisi ise, Gustavo Mert Hakan’dan oluştu. Siyah beyazlılarda da, Kenan Karaman sağ kanat bek olarak sahaya çıktı.

RAKAMLARDA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'NİN

Ezeli rakipler bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet alırken 95 kez beraberlik çıktı. Oynanan son 25 derbide hakemlerin toplam 17 kırmızı (BJK 11, FB 6), 154 sarı kart (BJK 78, FB 76) göstermesi derbilerin hırçın geçtiğini gösteriyor.