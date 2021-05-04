Beşiktaş, Süper Lig’den servet kazanacak!

Hem pandemi hem de geçmiş yönetimlerden kalan borçlar nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş, maddi yönden refaha kavuşuyor. Süper Lig'in lideri, şu ana dek 25 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Süper Lig ekipleri, galibiyet ücreti olarak 2 milyon 250 bin TL ve beraberlik için ise 1 milyon 125 bin TL'lik gelir elde ediyor. Kartal, sahada topladığı başarılı sonuçlarla şimdiden 63 milyon TL kazandı. Siyah-beyazlılar, çok yaklaştığı şampiyonluğa ulaşması halinde ise dev bir gelirin sahibi olacak.

İlginizi Çekebilir Sakatlanan N'Koudou için Beşiktaş'tan açıklama

ÜMRANİYE’DE BAYRAM

Şampiyonluk ve yayın gelirleri olmak üzere 190 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Kartal, kulübün kasasına 300 milyon TL'ye yakın bir para girdisi sağlayacak. Göreve geldiği günden beri maddi alandaki düzensizlikleri ortadan kaldıran Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolcu ve personellerin tüm alacaklarını ödedi.

Çebi'nin bu hamlesi Ümraniye'de hem teknik heyet hem de futbolculara büyük moral dopingi yarattı ve takımın üst üste başarılı sonuçlar almasını sağladı.