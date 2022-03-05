Beşiktaş’ın borcu dudak uçuklattı!

Beşiktaş Kulübü, 2022 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirirken, siyah beyazlıların toplam borcu açıklandı.

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Beşiktaş Kulübü’nün 2022 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda başladı. Divan kurulu toplantısına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

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