Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile imza günü 2 Haziran

Taraftarlar ve camia, çifte kupayı şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın’ın geleceğini merak ediyor. Yöneticiler, sözleşmesi bitecek başarılı çalıştırıcıyla anlaşacaklarını söylüyor. Yalçın ise konuyu basın önünde tartışmaktan kaçınıyor; “Tatil yapacağım, futbolu düşünmeyeceğim” diyor… İşte, siyah-beyazlıların çifte kupalı şampiyonluğunun ardından geçen bir haftalık süreçte bunlar yaşandı. Ve müjdeli haberin geleceği tarih belli oldu.

3 YILLIK KONTRAT, MAAŞA ZAM

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın, gelecek hafta yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlayacak. İlk buluşmanın 2 Haziran Çarşamba yapılması, bu görüşmede prensip anlaşmasına da varılması planlanıyor. Şampiyon hocanın ücreti iyileştirilecek, üç yıllık sözleşme önerilecek. Yönetim-Yalçın buluşmasında, kulübün transfer rotasının da çizilmesi ve özellikle satılacak oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapılması bekleniyor.

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KOCADAĞ: ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ

ASBAŞKAN Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın futbol gündemini değerlendirdi. Kocadağ, Sergen Yalçın ile henüz görüşmediklerini belirtirken “Sergen Hoca tatilde. Gelecek hafta görüşüp iyi başlarız diye düşünüyoruz” dedi. Rosier ve Ghezzal ile ilgili soruya siyah-beyazlı idareci, “İki oyuncu da Beşiktaş'ta kalmayı çok istiyor. Biz de onlarla devam etmek için şartları zorlayacağız” yanıtını verdi.