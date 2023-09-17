Beşiktaş’ta tüzük değişikliği kabul edildi ‘Sahaya çıkamama tehlikesi yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum’

Beşiktaş'ta Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılış konuşmasında "Kulübümüzün faaliyetlerinin yasa gereği durmak zorunda kalacağını, amatör faaliyetlerimizin sekteye uğrayacağı belki de sahaya çıkamama tehlikesi yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

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Beşiktaş Kulübü’nün Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan başkanlığını disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar’ın yaptığı ve 1728 kişinin katılım gösterdiği toplantıda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na uygun olarak yapılması gereken tüzük değişiklikleri görüşülerek oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün oylayacağımız maddeler, milletimizin oylarıyla seçtiği meclisten çıkan yasanın tüzüğümüze uygulanması mecburiyetinden ibarettir. Bu maddelerin onaylanmasını rica ediyorum. Bu maddelerin geçmemesi halinde Kulübümüzün faaliyetlerinin yasa gereği durmak zorunda kalacağını, amatör faaliyetlerimizin sekteye uğrayacağı belki de sahaya çıkamama tehlikesi yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum. Beşiktaş için daha modern bir tüzüğü hep beraber çalışarak yapacağımızı sizlere bildirmek istiyorum.”

ÖNERGE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Açılışın ardından Kongre Divan Başkanlık seçimi yapıldı ve Ahmet Akpınar başkan seçildi. Başkanlık seçimi sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, “Denetim Kurulu, denetleme yapacağı evrakları kulüp başkanının onayıyla inceleyebilir” şeklindeki ifadenin tüzükten çıkarılması için önerge sundu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından gündemin “Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğünde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında yapılması düşünülen değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması” maddesine geçildi. Bu doğrultuda değişikliği önerilen maddeler, sırasıyla okundu ve Kongre Üyeleri tarafından kabul edildi.

Ahmet Nur Çebi, oylamaların ardından üyelere hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında şunları ifade etti;

“Beşiktaş’ı gönülden sevenlerin emek verip bu saate kadar burada bulunmalarını takdirle karşılıyorum. Toplantımızı selametle tamamlamamızı sağlayan üyelerimizi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantıdan bir sonraki tüzük tadil toplantımız için önemli malzemeler çıktı. Yapılan önerileri dikkatle değerlendireceğiz. Tüzüğü biz getirdik ve kabul edildi. Bu güvene layık olmak için çalışacağız.” (DHA)