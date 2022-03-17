Burak Elmas: ‘Türkiye’de işler iyi gitmiyor çünkü…’

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynayacakları tarihi maç öncesi İspanya basınına özel açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın ünlü spor gazetesi Sport’a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile yapacakları iş birliği, Avrupa hedefi ve Domenec Torrent macerasıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun geleceğiyle ilgili de konuşan Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile arasındaki ilişkiye de değindi.

İlk olarak maçla ilgili yorum yapan Başkan Burak Elmas, “Stadyum dolacak. Tüm biletler tükendi. Taraftarlarımız bu maçı dört gözle bekliyor. Elbette zor olacak. Barça harika bir kulüp ama biz takımımıza inanıyoruz. Zor bir maç olacak. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız ve çeyrek finale çıkarız” dedi.

Domenec Torrent’in performansını değerlendiren Elmas, “Bir projemiz var ve Domenec bunun bir parçası. Güçlü bir ekip kuruyoruz ve bunun çok uzun vadeli bir proje olmasını umuyoruz. Vizyonumuz bu ve Domenec ile nice başarılara imza atmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başları:

“İŞLER PEK İYİ GİTMİYOR AMA…”

“Yeni ve genç oyuncularla bir takım kuruyoruz. Uyum sağlamaları ve birlikte oynamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bu takım önümüzdeki sezon daha fazla oyuncuyla büyümeye devam edecek. Bu sezon Süper Lig’de işler pek iyi gitmiyor ama önümüzdeki yıllarda daha iyiye gideceğimizi umuyoruz.”

“TÜRKİYE’DE TAKIMLAR SAVUNMA YAPIYOR”

“Galatasaray, Avrupa’da rekabet etmek için kurulmuş bir kulüp ve uluslararası turnuvalarda oynamak için büyük bir motivasyonu var. Süper Lig’de bazen bu motivasyon başarısız oluyor. Avrupa’da oynadığımızda rakipler normalde gol atmaya, hücum oynamaya çalışıyor ama Türkiye’de oynadığımızda takımlar temelde defansif oluyor. Bu nedenle, bazen kapalı savunmaları açmak zor oluyor. Takım ve antrenör, bu maçlarla başa çıkmanın yeni yollarını arıyor.”

KEREM AKTÜRKOĞLU VE TRANSFER

“Tüm oyuncularla 5 yıllık sözleşmemiz var, Kerem Aktürkoğlu dahil tüm gençlerimiz böyle bir sözleşme imzaladı. Önce kulüpte başarılı olmaları, Galatasaray’ın başarısına katkıda bulunmaları gerekiyor. Sonra ne istediklerine ve piyasanın ne istediğine bakacağız.”

“BARÇA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ”

“Domenec buraya geldiğinde Galatasaray’ın da Barcelona gibi bir kulüpten fazlası olduğunu söyledim. Bir lisemiz var ve bir üniversitemiz var. Galatasaray uzun zamandır eğitime kendini adayan bir kurum. Biz de başarılı bir spor kulübüyüz. Dolayısıyla bir kulüpten fazlasıyız ve aynı zamanda bir kulüp olan Barça ile iş birliği yapabiliriz. Teknik ekibimiz Barça’ya çok aşina, pazarlama, oyun sistemleri ve oyuncu transferleri gibi konularda iş birliği yapabiliriz. Tabii ki bunları tartışmak gerekiyor ama Inaki Pena’dan çok memnunuz. Çok çabuk adapte oldu ve performansı istikrarlı. Büyük bir potansiyeli var. Ama Barcelona’ya döneceğini düşünüyorum (gülümseyerek).”

“LAPORTA’NIN TECRÜBELERİNDEN DERS ALIYORUM”

“Laporta çok mütevazi bir başkan, iyi bir insan, futbol hakkında çok şey biliyor ve Barça’yı olması gereken yere geri döndürüyor. Aslında onların tecrübelerinden de ders alıyorum çünkü Galatasaray için yeni bir tarih yaratmaya, yeni bir sistem oluşturmaya, markayı daha iyi yönetmeye çalışıyoruz. Barcelona’dan etkilendiğim doğru. Bizi karşılamaları ve alçakgönüllülüğünü takdir ediyorum. Aynı şekilde burada karşılık vermeyi umuyorum.”

“YEĞENİM DE BARÇA AKADEMİSİNDE”

“Barcelona Türkiye’de çok saygı görüyor. elbette Galatasaray taraftarının Arda Turan’dan dolayı Barça ile farklı bir bağı var. Orada oynadı ve hâlâ bizim kaptanımız. Ama bununla da kalmıyor. Barça’nın birçok futbol akademisi var ve yeğenim de bunlardan birinde.”

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