CANLI | Ankaragücü Beşiktaş (Türkiye Kupası Son 16 Turu)
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda MKE Ankaragücü, sahasında Beşiktaş’la çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor. Eryaman Stadı’nda oynanan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupada Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor’u eleyen MKE Ankaragücü, bu turda Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor’u yenerek gelen Beşiktaş’la karşılaşıyor.
İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig’de karşılaşmış ve Ankara’daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.
MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.