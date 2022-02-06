CANLI | Beşiktaş Antalyaspor

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş-Antalyaspor maçının canlı yayın anlatımını Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz.

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Milli maç arasını Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Siyah-beyazlıların kamp kafilesinde N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almıyor. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kadroda bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmada Beşiktaş 41 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 8 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. 12 mücadelede eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 30 mücadelede ise siyah-beyazlılar 22 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

Akdeniz temsilcisi bu deplasmanda 3 kez kazanabildi. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede de Antalyaspor evinde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 18 Eylül 2021 tarihinde oynanan söz konusu müsabakanın ardından Beşiktaş, İstanbul dışında galibiyet alamadı.

Beşiktaş taraftarları takıma destek vermek için geçtiğimiz hafta itibariyle düzenlediği organizasyonla biletlere yoğun ilgi gösterdi.