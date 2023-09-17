Trabzonspor Beşiktaş’ı 3 golle dağıttı

Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 3 golle dağıttı... Yeni transferleriyle gücüne güç katan bordo mavililer seyircisi önünde ezeli rakibini 3-0'la geçerek 3 puanın sahibi oldu ve lige yeni bir başlangıç yaptı.

Sozcu.com.tr

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Trendyol Süper Lig’de haftanın derbisinde kazanan Trabzonspor… Bordo mavililer 5. haftanın en önemli mücadelesinde Papara Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş’ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı isimlerle camia olarak hava yakalayan bordo mavililer kritik dönemde aldığı Beşiktaş galibiyetiyle lige yeniden başladı.

YENİLER SİFTAH YAPTI

Yeni transferleri 2.01’lik golcü Paul Onuachu ve Batista Mendy’nin ilk 11’de başladığı ve büyük fark yarattığı maçta Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş’a neredeyse hiç fırsat tanımadı.

İlk yarıda 29. dakikada sahneye çıkan dev golcü Onuachu attığı kafa golüyle perdeyi açtı.

BAKASETAS UZAKLARDAN AVLADI

41’de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas attığı sert şutta topu iğne deliğinden geçirerek farkı 2’ye çıkardı. Orta sahayı çok iyi toparlayan Batista Mendy’nin attığı sert şut çataldan dönünce bordo mavililer 3. gol şansını kaçırdı ve soyuna odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyuna giren Trezeguet ile gelişen hızlı hücumda Visca’nın bitiriciliği ile durumu 3-0’a getiren Trabzonspor Beşiktaş’ın fişini çekti.

Son yarım saatlik bölümde Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş demoralize bir görüntü vererek skora razı oldu. Bordo mavililer kalan sürede skoru koruyarak 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

Bordo mavililer bu galibiyetle puanını 9’a çıkardı. Sezonun ilk mağlubiyetini Trabzon deplasmanında alan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Beşiktaş Kayserispor ile oynayacak, Trabzonspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İLK YARI)

10. dakikada Visca’nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada Onur Bulut’un pasında ceza alanı yakın mesafede sol çaprazda topla buluşan Fernandes’in vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

29. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi’nin soldan ortasında, arka direkte uygun durumda Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok’un solundan filelere gönderdi: 1-0.

41. dakikada Bakasetas’ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok’un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu: 2-0.

45+2. dakikada Mendy’in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok’u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Visca’nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Trezeguet’in kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

59. dakikada Colley’in arka direkte filelere gönderdiği top bu futbolcunun Eren Elmalı’ya öncesinde yaptığı faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

61. dakikada Trezeguet’in sol taraftan yerden pasında, Visca altıpas içerisinde topu filelere gönderdi: 3-0.

82. dakikada Aboubakar’ın pasında, ceza yayı yakınında Ghezzal’ın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

90+4. dakikada Rosier ve Bakasetas, birbirlerine yaptıkları davranış sonrasında sarı kart gördüler.

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı. Süper Lig’in geride kalan 4 haftasında 2’şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

Pepe kadroya alınmadı

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Nicolas Pepe, kadroda yer almadı. Teknik direktör Nenad Bjelica, Fildişi Sahilli oyuncu için maç öncesi, “Pepe uzun süre takım antrenmanlarından uzak kaldığı için maç oynamadı. Hazır hale gelmesi için birkaç haftaya ihtiyacı var” açıklamasında bulundu. Galatasaray maçında sakatlandıktan sonra son 2 karşılaşmada görev yapamayan Trezeguet, iyileşmesine rağmen yedek kulübesinde oturdu.

Yeni transferler

Trabzonspor’da yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş, ilk kez maç kadrosuna alındı.

Onuachu ve Mendy ilk kez ilk 11’de forma giyerken, Berat Özdemir yedek kulübesinde yer aldı. Nicolas Pepe ve Umut Güneş ise maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş’ta da 3 değişiklik

Beşiktaş’ta da son yapılan EMS Yapı Sivasspor maçı ilk 11’ine göre 3 oyuncu değişikliği oldu.

Siyah-beyazlı takımda ailesindeki sağlık problemleri nedeniyle izin alıp Fransa’ya giden ve döndükten sonra tek antrenmana katılan Aboubakar yedek soyunurken, Cenk Tosun sakatlığının ardından bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. Chamberlain ve Muleka, yedek kulübesinde yer alırken, Rebic ve Salih Uçan 11’de görev aldı.

Bordo-mavili taraftarlardan büyük ilgi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmayı büyük ilgi göstererek stadyumu doldurdu. Papara Park’ta satışa çıkarılan biletlerin tükenmesinin ardından maç günü satışa çıkarılan misafir tribün biletleri de kısa sürede satıldı. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş taraftarlarının yer almadığı tribünlerde 40 bine yakın bordo-mavili taraftar takımını destekledi.

Trabzonspor sahaya “prostat kanserine karşı top sende” yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Maç öncesi Fas’ta yaşanan deprem, Libya’daki selde hayatını kaybedenler ve eski milli futbolcu Burhan Sargın anısına saygı duruşunda bulunuldu. Maç başlama anında taraftarlar A Milli Takım’da ağır eleştiri ve tepkilere maruz kalan Uğurcan Çakır’a destekte bulundu.