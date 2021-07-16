Dünyanın en yaşlı tenisçisi 97 yaşında Federer’e meydan okudu

Yarım yüzyılı aşkın süredir amatör tenis oynayan Ukraynalı 97 yaşındaki Leonid Stanislavskyi için kendi yaş grubunda değerli bir rakip bulmak neredeyse imkansız… Sahada eskisi kadar hızlı hareket etmese de, yaşlılar için dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmasını ve genç rakipleri geride bırakmasını engellemedi.

Stanislavskyi, bir Sovyet jimnastik şampiyonu olan meslektaşı onu tenisle tanıştırdığında 30 yaşındaydı. O zamandan beri, doğu Ukrayna’daki memleketi Kharkiv’de haftada üç kez antrenman yaptı. 97 yaşındaki tenisçi Reuters’e verdiği demeçte, “Bu zarif bir spor türü. İyi bir fiziksel egzersiz. Güzel bir oyun. Ve tenisle ilgili bir şey daha var; kaç yaşında olursanız olun oynayabilirsiniz” dedi.

GUINNESS REKORUNUN SAHİBİ

Dünyanın en yaşlı tenisçisi olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi olan Stanislavskyi, Ekim ayında İspanya’nın Mallorca kentinde düzenlenecek 2021 Süper Yaşlılar Dünya Şampiyonası öncesinde sıkı bir şekilde antrenman yapıyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu, Stanislavskyi’nin yeni kategorinin eklenmesi için federasyona yazılı bir talep göndermesinin ardından 2021 turnuvasında ilk kez 90 yaş ve üstü bir yaş grubunu tanıttı. Her atışı geri döndürmeye çalışan kendi hızında hareket eden Stanislavskyi, “95 yaşındayken, şimdikinden çok daha iyi hissettim” dedi.

‘HER GÜNÜ SAYIYORUM’

“97 yaşında yürümek bile zor. 70 yaşın altındaki insanlar ‘Şükürler olsun ki bir yıl daha yaşadım’ diyor. 70-90 yaş arası insanlar ‘Şükürler olsun ki bir ay daha yaşadım’ diyor. Her günü sayıyorum ve ‘Tanrıya şükür başka bir gün daha yaşadım’ diyorum.”

HEDEFİ 100 YAŞINA KADAR YAŞAMAK

Stanislavskyi, uzun ömürlü olmasının sırrının iyi genlerin ve düzenli sporun bir karışımı olduğunu söyledi. Her sabah jimnastik ve bir dizi şınavla güne başladığını söyleyen Stanislavskyi tenisin yanı sıra yüzme ve bir kayak tutkunu. Stanislavskyi aynı zamanda bu yaşına rağmen paraşütle atlama hayalleri kuruyor.

97 yaşındaki Leonid Stanislavskyi nihai hedefinin 100 yaşına kadar yaşamak ve Roger Federer ile rekabet etmek olduğunu söylüyor.