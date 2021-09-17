Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında ortalık karıştı

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçın uzatma dakikalarında kavga çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın son dakikaları oldukça gergin geçerken, uzatmalara iki takım futbolcularının kavgası damga vurdu. Hakemin 6 dakika uzatma gösterdiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında Osayi-Samuel, hızla rakip yarı alana gitmeye çalışırken Jakic’in yaptığı faul sonrası yerde kaldı.

Oldukça sinirlenen Osayi-Samuel, Jakic’in üzerine yürüdü. Gerginliğe iki takımın diğer futbolcular ve yedek kulübesi de karışında, kavga büyüdü. Hakem ortalığın sakinleşmesinin ardından Fenerbahçe’den Osayi-Samuel ve Berke Özer’e, Eintracht Frankfurt’dan da Ajdin Hrustic ve Kristijan Jakic’e sarı kart gösterdi.