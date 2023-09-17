Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın (Süper Lig 5. hafta)

Fenerbahçe-Antalyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ile devam ediyor. 2023-24 sezonunun 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor’u ağırlıyor. Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig’deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor ise, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İSMAİL YÜKSEK FORMA GİYEMİYOR

Fenerbahçe’de cezalı olan İsmail Yüksek ve sakat olan Bartuğ Elmaz, Luan Peres, Emre Mor karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.

Antalyaspor’da ise, bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo ile sakatlıkları bulunan Gerrit Holtmann, Ufuk Akyol, Zymer Bytyqi ve Jakub Kaluzinski zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almıyor. (AA)