Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe bir süredir sözleşme feshi görüşmeleri gerçekleştirdiği Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı ve sadece 4 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe, 5 Ekim 2020’de sözleşme imzalayan Diego Perotti ile yollarını ayırdı. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de sadece 4 maça çıkabilen Arjantinli futbolcu, 1 yıl daha sözleşmesi olan Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

“Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır.

Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

PEROTTI’DEN TEPKİLİ SÖZLER

33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, “Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm” yorumunda bulundu.

Arjantinli futbolcu ayrıca kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ise, “Yakında bütün gerçeği anlatacağım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe bu transfer döneminde Perotti’nin yanı sıra Zanka, Frey, Thiam, Ademi, Sadık Çiftpınar gönderirken; Ozan Tufan, Samatta ve Lemos’u da kiralık olarak verdi.