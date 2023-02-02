Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Mickael Malsa!

İspanyol basını Fenerbahçe'nin, Real Valladolid forması giyen 26 yaşındaki orta saha Mickael Malsa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanya’dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü.

REAL VALLADOLID’DE 6 MAÇA ÇIKTI

Relevo’nun haberine göre; Real Valladolid kulübü piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık olarak gönderilmesi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde İspanyol ekibinin sportif direktörü Fran Sanchez’in, “Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak” sözlerine yer verildi.

Bu sezon Real Valladolid’de 6 maçta sahaya çıkan Mickael Malsa’nın İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Sağ ayaklı ön libero oyuncusu daha önce Hollanda, Yunanistan, Fransa ve Belçika gibi liglerde de forma giydi.

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