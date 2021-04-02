Fenerbahçe Szalai’nin bonservisini belirledi

Bu sezon yapılan 22 transfer içinde en verimlisi olan ve Fenerbahçe'ye devre arasında gelen Attila Szalai, hem sarı-lacivertli formayla hem de Macaristan Milli Takımı'nda sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa Şampiyonası sonrası yüksek bedelle satmayı planladığı 23 yaşındaki stoperin bonservisini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Macar medyasında çıkan haberlere göre Szalai'nin en ciddi talibi, İngiltere Premier Lig temsilcisi Leicester City… Blikk'teki haberde, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Leicester City'nin Macar stoperi takibe aldığı vurgulandı. Habere göre Liverpool ile adı geçen Çağlar'ın ayrılması durumunda Szalai, milli futbolcumuzun ilk alternatifi…

CENGİZ ÜNDER’E KANCA

Öte yandan Leicester City'nin, 3 milyon Euro'ya Roma'dan kiraladığı Cengiz Ünder'in 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun, milli futbolcunun menajeriyle görüşüp transfer konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, Cengiz için Roma ile masaya oturmaya hazırlanıyor.